Самые популярные турецкие сериалы последних лет

Турецкие фильмы и сериалы известны своей романтичностью, динамичностью и красивыми съемками. Не каждый сериал в мире способен так увлечь зрителя, как растянутые на несколько сезонов восточные истории. Смотреть турецкие фильмы и сериалы можно на сайте trfilms.ru.

Какие же из них достойны особого внимания?

Незавершенная любовь (2020)

Элит и Озан — молодая пара, очень сильно влюбленные друг в друга. Они планируют свадьбу и мечтают о счастливой жизни.

Работая журналистами, они полностью увлечены своим делом. Как правило, Озан узнает все самые интересные новости, и выясняет даже скрытую от многих информацию самым первым. Внезапно молодой человек погибает на дороге. Но его душа не может найти покой и снова воплощается в другом обличии. Теперь у него две главные задачи: узнать, кто подстроил катастрофу и объясниться с любимой.

Бахар (2024)

Бахар — женщина, полностью посвятившая себя семье.

Она воспитывает детей, содержит в чистоте дом, заботится о муже и его родственниках. Но вот только Бахар совсем не заботится о своём здоровье. У нее есть медицинское образование, но врачом она так и не стала из-за семейных обстоятельств. Когда её муж уезжает во Францию, Бахар попадает в больницу. Очнувшись после потери сознания, женщина узнает, что нуждается в донорстве печени.

Но донором может стать только её супруг. Столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, Бахар наконец-то начинает жить для себя.

Братья Барбаросса (2022)

Рассказ о жизни Хайреддина Барбароссы — османского вельможи и завоевателя.

Никто не верил, что сын простого гончара станет известным корсаром и героем, но вместе с братьями он с детства играл в подвиги, смело придумывая различные опасные игры. Повзрослев, братья вместе ходили по морю и находили много приключений.

В одной из остановок на суше они познакомились с правителем Туниса и выстроили там пиратскую базу. С тех пор все моряки остерегались встречи с Барбароссой, прослывшим как самый отважный и бесстрашный пират.

Завоевав Алжир, он подарил эту победу султану Сулейману. Став главнокомандующим, он смог сделать флот Османской Империи самым мощным и несокрушимым на всем средиземноморском побережье.

Каждый из представленных сериалов затягивает с первой минуты. Драматизм игры актеров держит в напряжении с начала диалогов и до финальных титров.

Шикарная природа Турции точно не оставит никого равнодушными, особенно в оживших картинах прошлых веков в окружении детализованных нарядов того времени.