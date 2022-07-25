Как заработать на трейдинге криптовалютой
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Как заработать на трейдинге криптовалютой

25 июля 2022

Трейдинг относится к высокодоходным видам заработка, но при наличии опыта и знаний, полной отдаче, и большим затратам времени. Здесь не работают разовые выигрыши, и сигналы памп сообществ. Нужна собственная работа. Но тяжелый и монотонный труд можно автоматизировать, ведь сегодня доступен трейдинг криптовалютой с помощью торгового бота TradeSanta.

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Особенности трейдинга

Работа в трейдинге сложная и трудная, не подходит многим новичкам.

И в ней нельзя основываться на чужих подсказках, а вырабатывать собственный принцип работы:

  • Сигналы в закрытых сообществах не являются эталоном, а лишь ориентирами, которые нужно проверять. Вдобавок, они разучат вести собственный анализ криптовалютного рынка, используя все источники, и нарабатывать собственный опыт. Легкого заработка не получится.
  • Основная задача трейдеров – покупка по низким ценам, и продажа по высоким ценам. Но ошибками являются ожидания максимальных и минимальных пиков – тратится время. И возможны просчеты. Опытные трейдеры не рекомендуют быть излишне жадными. Следует фиксировать прибыль без риска.
  • Следует избегать панических продаж и покупок из-за новостей, и действовать с холодным расчетом.

Эффективные инструменты криптотрейдинга

Максимальные результаты могут быть достигнуты с использованием передовых инструментов:

  • Торговля фьючерсами и спотовыми наличными сделками с фиксацией оплаты. Криптотрейдинг с плечом.
  • Использование медвежьего падения рынка и его бычьего роста. Лонг и шорт – покупки и продажи.
  • Минимизация рисков с помощью стоп-сигналов.
  • Проверка стратегий торговли роботами с помощью демо-счетов.
  • Отслеживание рынка с помощью торгового бота, для эффективного закрытия сделок, с получением максимальной прибыли.
  • Настройки торговых роботов с помощью готовых шаблонов, или при помощи собственного бота.

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Торговый бот и настройки робота

Учитывая перечисленные критерии, идеальным является использование универсальной платформы в криптотрейдинге:

  • Настройка торгового робота с алгоритмами повышения и понижения.
  • Использование терминала для ручных открытий торговых позиций по нескольким биржам.
  • Использование мобильного управления торговым ботом через приложение.
  • Использование торговых сигналов для торговли в нужные моменты.
  • Копирование торговых стратегий – зеркальная торговля параллельно с опытными трейдерами.
  • Запуск торгового бота на ведущих криптобиржах.

Такая автоматизация криптоторговли поможет минимизировать риски при минимальных вложениях, компенсировать свои пробелы за счет торговых ботов, и рассчитывать на максимальный эффект от торговли.



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