Как заработать на трейдинге криптовалютой

Трейдинг относится к высокодоходным видам заработка, но при наличии опыта и знаний, полной отдаче, и большим затратам времени. Здесь не работают разовые выигрыши, и сигналы памп сообществ. Нужна собственная работа. Но тяжелый и монотонный труд можно автоматизировать, ведь сегодня доступен трейдинг криптовалютой с помощью торгового бота TradeSanta.

Особенности трейдинга

Работа в трейдинге сложная и трудная, не подходит многим новичкам.

И в ней нельзя основываться на чужих подсказках, а вырабатывать собственный принцип работы:

Сигналы в закрытых сообществах не являются эталоном, а лишь ориентирами, которые нужно проверять. Вдобавок, они разучат вести собственный анализ криптовалютного рынка, используя все источники, и нарабатывать собственный опыт. Легкого заработка не получится.

Основная задача трейдеров – покупка по низким ценам, и продажа по высоким ценам. Но ошибками являются ожидания максимальных и минимальных пиков – тратится время. И возможны просчеты. Опытные трейдеры не рекомендуют быть излишне жадными. Следует фиксировать прибыль без риска.

Следует избегать панических продаж и покупок из-за новостей, и действовать с холодным расчетом.

Эффективные инструменты криптотрейдинга

Максимальные результаты могут быть достигнуты с использованием передовых инструментов:

Торговля фьючерсами и спотовыми наличными сделками с фиксацией оплаты. Криптотрейдинг с плечом.

Использование медвежьего падения рынка и его бычьего роста. Лонг и шорт – покупки и продажи.

Минимизация рисков с помощью стоп-сигналов.

Проверка стратегий торговли роботами с помощью демо-счетов.

Отслеживание рынка с помощью торгового бота, для эффективного закрытия сделок, с получением максимальной прибыли.

Настройки торговых роботов с помощью готовых шаблонов, или при помощи собственного бота.

Торговый бот и настройки робота

Учитывая перечисленные критерии, идеальным является использование универсальной платформы в криптотрейдинге:

Настройка торгового робота с алгоритмами повышения и понижения.

Использование терминала для ручных открытий торговых позиций по нескольким биржам.

Использование мобильного управления торговым ботом через приложение.

Использование торговых сигналов для торговли в нужные моменты.

Копирование торговых стратегий – зеркальная торговля параллельно с опытными трейдерами.

Запуск торгового бота на ведущих криптобиржах.

Такая автоматизация криптоторговли поможет минимизировать риски при минимальных вложениях, компенсировать свои пробелы за счет торговых ботов, и рассчитывать на максимальный эффект от торговли.