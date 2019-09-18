Уровень компьютерной грамотности среди россиян весьма невысок (речь идёт о широких массах). Интернетом пользуется практически каждый первый, но при этом даже приблизительной структуры сети представляют лишь единицы. Распространённым вопросом считается тот, что указан в заголовке. За непонятными аббревиатурами скрываются технические возможности, так или иначе коррелирующие с привычными хостинг-провайдерами. Ниже постараемся простыми словами объяснить, что собой представляет VPS и VDS сервер, а также чем они отличаются друг от друга.

На сайте https://adminvps.ru/vps/test_vps_hosting.php Вы сможете приобрести хостинг на VPS с тестовым периодом в неделю. Подобная услуга является весьма привлекательной. Из нижеприведенной публикации Вы узнаете, что в основе создания VPS-сервера лежит виртуализация логических процессов. При этом виртуализация может быть реализована различными техническими подходами. Имеет смысл протестировать VPS-сервер перед тем, как переносить на него свои проекты.

В чём технические отличия между VPS и VDS?

Чтобы понять суть, имеет смысл расшифровать аббревиатуры:

VPS – Virtual Private Server;

VDS – Virtual Dedicated Sever.

Из приведённых определений становится понятно, что речь идёт об одном и том же – выделенный сервер, над которым арендатор получает полный контроль. Но сервер этот является не физическим, а виртуальным.

С точки зрения пользователя от физического виртуальный сервер ничем не отличается – он предоставляет ровно те же возможности и функционал. При этом, на одном физическом сервере может находиться несколько VPS-серверов.

Безусловно, VPS-сервер предпочтительнее обычного хостинга. Ведь арендатор получает полный контроль над собственными проектами. Имея возможность установить желаемую операционную систему, арендатор идеальным образом оптимизирует вычислительные мощности под проект (или набор проектов).

Различные виды применяемой виртуализации

Аппаратная визуализация основана на применении специализированного ПО. Здесь задействован менеджер виртуальных машин – он же гипервизор. Именно он и обеспечивает изолированность виртуальность машин друг от друга.

Примером такой организации следует указать: Hyper-V, Xen HVM и т.д. Принято считать данный вид виртуализации эталонным по части стабильности работы на долгосрочной перспективе.

Помимо вышеозначенной, существует паравиртуализация и виртуализация через ОС. При паравиртуализации гипервизор тоже задействован, но также используется модификация ядер гостевых операционных систем.

При виртуализации через ОС, разделение ресурсов выполняет именно операционная система. Следовательно, на таком VPS удастся запустить лишь ту операционную систему, ядро которой не отличается от хостовой ОС.

В видео рассказывается, для чего сегодня применяется VPS-сервер: