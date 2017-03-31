Особые моменты технического перевода текстов в бюро

Технический перевод — это интерпретация узкоспециализированной литературы на другом языке. Перевод помогает техническим специалистам из разных стран обмениваться информацией.

Сложность данного перевода заключается в большом количестве научных терминов, которые приняты в определенной сфере деятельности.

В этом случае подразумевается не только перевод профессиональной лексики, но и эквивалентность переведенного текста исходному. Они должны быть максимально похожи, важно передать каждое слово и каждый термин.

Виды технического перевода

Распространенным видом технического перевода является письменный. Научная информация чаще всего находится в письменном виде, это помогает увидеть какие-то неточности, ведь если в разговорных бытовых темах неточности могут не сыграет роль, то в техническом мире они имеют огромное значение.

Важно использовать особое стилистическое оформление текста. Перевод должен быть лишен эмоциональности, не иметь эпитетов, обычно предложения короткие, четкие, текст сухой.

Также все тексты должны быть точными, некорректные термины в переводе могут стать причиной ошибочного восприятия всего материала.

Выделяют несколько видов письменных технических переводов, это может быть сплошной перевод, который является профессиональным и в результате получается текст практически полностью идентичный иностранному.

Также перевод, который рассчитан на широкую аудиторию и призван стать понятным для общего населения, то есть он часто применяется в инструкциях, лекциях, инструктажах сотрудников. Также перевод может быть рефератным и аннотационным.

Требования к переводчику в технической области

Переводчик технической сферы должен хорошо разбираться в области, иметь дополнительные знания и иметь возможность проконсультироваться у специалистов в области.

Сейчас в нашем бюро переводчики прибегают к помощи удаленных сотрудников, которые являются действующими специалистами.

Они могут перечитать перевод, сделать его более понятным для специалистов своей области, а также помогут убрать какие-либо неточности или несоответствия.

К техническому переводу относят перевод инструкций по эксплуатации, также это могут быть чертежи, схемы, брошюры.

Переводчик технических текстов и документов должен знать иностранный язык на высоком уровне, он должен разбираться в узкой тематике, должен иметь общие знания в области техники, уметь использовать различные источники информации.

Качество перевода в этом случае жизненно важный вопрос, ведь любые неточности и опечатки могут привести к некорректному восприятию инструкций к технике и оборудованию, следовательно, к травмам на производстве. Важно использовать особое стилистическое оформление текста.

Далее на видео вы можете ознакомиться с примером технического перевода.