Виджет онлайн-консультанта для сайта от Verbox - описание и обзор возможностей. Советы по увеличению конверсии на торговых Интернет-площадках.
он думал и был вознагражден идеей

Виджет онлайн-консультанта для сайта от Verbox — описание и обзор возможностей

3 февраля 2021

Пандемия коронавируса лишь ускорила цифровизацию торговых процессов. Действительно, вести торговлю в Интернете значительно выгоднее, если уметь получать все сопутствующие от означенного формата деятельности преимущества. А именно, предприниматель может дополнительно влиять на посетителя его Интернет-магазина (любой другой торговой площади). Речь идёт о прямом контакте – помощи в выборе, стимулировании к приобретению, ответы на вопросы. Онлайн-консультант, который располагает в своём арсенале комплексом маркетинговых стратегий без труда превратит посетителя сайта в клиента (покупателя).

Но для общения нужны соответствующие возможности. Их обеспечивает виджет онлайн-консультанта от Verbox. Ответы любые вопросы в отношении использования и установки виджета на сайт можно получить по номеру 8 800 250 96 52.

Преимущества виджета от Verbox

Преимущества виджета от Verbox

Если сравнить продукт с аналогами, станет понятно, что Verbox выше ближайшего конкурента на «несколько голов». Среди явных преимуществ следует выделить:

  • доступная цена пользования (существует несколько тарифов и бесплатный стартовый период использования);
  • гибкость в адаптации под дизайн сайта;
  • интеграция с другими площадками (Telegram, Avito, Яндекс.Диалоги и т.д.);
  • возможность использования на любых современных CMS;
  • отдельный чат для работающих онлайн-консультантов;
  • заготовленные шаблоны ответов;
  • возможность перехвата управления сайтом у клиента.

В данный момент актуальны следующие тарифные планы: Профи, Стандарт. В первом случае за использование виджета придётся заплатить 367 руб./мес, во втором – всего 99 руб./мес.

Для столь мощного инструмента вполне приемлемая стоимость. Если предприниматель не уверен в эффективности виджета, можно опробовать триальный период. В течение двух недель виджет будет обладать полным функционалом (абсолютно бесплатно).

За счёт чего удаётся повысить конверсию?

За счёт чего удаётся повысить конверсию?

В отличие от типичного онлайн-чата на сайте, Verbox предлагает мощный инструмент для общения и воздействия на клиента. Софт гарантированно увеличивает конверсию на сайте.

Более того, если клиент не может найти желаемый товар или у него возникают сложности с заполнением формы для доставки, онлайн-консультант может взять управление в свои руки и заполнить поля под диктовку клиента.

Дополнительный буст конверсии возникает за счёт возможность оформления покупки прямо из окна чата виджета Verbox. Сейчас в софт интегрированы: Robokassa; Яндекс.Деньги; RBK.Money; PayMaster и т.д.

В видео показан принцип перехвата управления у клиента через виджет Verbox:



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