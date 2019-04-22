Виды ящиков для инструментов

Даже у домашнего мастера в наборе присутствует достаточное количество инструментов, которые нуждаются в систематизации и эффективном хранении (что уж говорить о профессионалах). К примеру, специалисты по ремонту квартир в новостройках один день отводят исключительно на то, чтобы доставить инструмент на объект. Как правило, речь идёт о коммерческом фургоне, который загружен инструментом до отказа. Если инструмент регулярно перемещается, он должен иметь защиту – причём не только от механических повреждений, но и от влаги.

На сайте https://budcraft.ua/ Вы сможете приобрести не только высококачественные и надёжные инструменты от топовых мировых производителей, но и аксессуары для них. В частности – ящики для инструментов. Ниже разберёмся в том, какие разновидности сегодня актуальны на рынке, на чём уместнее всего остановить свой выбор.

Материалы, которые используются для производства ящиков для инструментов

Популярными материалами у производителей можно назвать:

дерево;

металл;

метало-пластик;

пластик.

Из дерева имеет смысл создать самостоятельно ящик для инструментов. К подобной практике часто прибегают владельцы недвижимости, которые проживают в частном доме. Уникальное изделие позволит идеально распределить инструмент.

Однако, для набора инструментов, немногим больше, чем 3 отвёртки, молоток и пассатижи, требуется что-то более серьёзное. Пластиковые ящики для инструментов сегодня являются наиболее распространёнными.

Во-первых, производство их вполне доступно по цене (розничная стоимость пластикового ящика самая низкая на рынке). Во-вторых, пластик достаточно лёгкий. Ведь инструмент сам по себе обладает существенным весом. Если к нему добавляется, к примеру, ящик из металлопластика, не каждый мастер осилит его подъём одной рукой на высоту кузова Газели.

Конфигурация ящиков для инструментов

Пластиковые ящики относительно просты в своей конфигурации. По сути, внутри располагается множество небольших отделений, которые так или иначе подходят для хранения различных видов ручного инструмента.

Постольку-поскольку металлопластиковые ящики прочнее, они обладают большей несущей способностью. В них устанавливаются полки, соединённые между собой двумя направляющими.

Благодаря этому, достаточно открыть ящик, чтобы все полки «выехали» из него, обеспечив прямой доступ ко всему набору инструментов.

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В видео даются рекомендации по выбору ящика для инструмента: