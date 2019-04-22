идеи в лицах
Виды ящиков для инструментов
22 апреля 2019

Даже у домашнего мастера в наборе присутствует достаточное количество инструментов, которые нуждаются в систематизации и эффективном хранении (что уж говорить о профессионалах). К примеру, специалисты по ремонту квартир в новостройках один день отводят исключительно на то, чтобы доставить инструмент на объект. Как правило, речь идёт о коммерческом фургоне, который загружен инструментом до отказа. Если инструмент регулярно перемещается, он должен иметь защиту – причём не только от механических повреждений, но и от влаги.

На сайте https://budcraft.ua/ Вы сможете приобрести не только высококачественные и надёжные инструменты от топовых мировых производителей, но и аксессуары для них. В частности – ящики для инструментов. Ниже разберёмся в том, какие разновидности сегодня актуальны на рынке, на чём уместнее всего остановить свой выбор.

Материалы, которые используются для производства ящиков для инструментов

Материалы, которые используются для производства ящиков для инструментов

Популярными материалами у производителей можно назвать:

  • дерево;
  • металл;
  • метало-пластик;
  • пластик.

Из дерева имеет смысл создать самостоятельно ящик для инструментов. К подобной практике часто прибегают владельцы недвижимости, которые проживают в частном доме. Уникальное изделие позволит идеально распределить инструмент.

Однако, для набора инструментов, немногим больше, чем 3 отвёртки, молоток и пассатижи, требуется что-то более серьёзное. Пластиковые ящики для инструментов сегодня являются наиболее распространёнными.

Во-первых, производство их вполне доступно по цене (розничная стоимость пластикового ящика самая низкая на рынке). Во-вторых, пластик достаточно лёгкий. Ведь инструмент сам по себе обладает существенным весом. Если к нему добавляется, к примеру, ящик из металлопластика, не каждый мастер осилит его подъём одной рукой на высоту кузова Газели.

Конфигурация ящиков для инструментов

Конфигурация ящиков для инструментов

Пластиковые ящики относительно просты в своей конфигурации. По сути, внутри располагается множество небольших отделений, которые так или иначе подходят для хранения различных видов ручного инструмента.

Постольку-поскольку металлопластиковые ящики прочнее, они обладают большей несущей способностью. В них устанавливаются полки, соединённые между собой двумя направляющими.

Благодаря этому, достаточно открыть ящик, чтобы все полки «выехали» из него, обеспечив прямой доступ ко всему набору инструментов.

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В видео даются рекомендации по выбору ящика для инструмента:

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