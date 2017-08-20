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Как зарегистрироваться в ВК

20 августа 2017

В Контакте – это очень популярная социальная сеть, созданная для общения людей в 2006 году. На сегодняшний день ВК занимает пятое место по полярности в мире среди. Владельцы аккаунтов могут не просто обмениваться сообщениями, ВК дает много возможностей своим пользователям.

Как зарегистрироваться в ВК

Многие коммерческие ресурсы создают аккаунты ВК для продвижения своего бизнеса. Но раскручивать новую страничку достаточно долго. Если вам нужен готовый аккаунт В Контакте, то его можно приобрести на greenshop. В результате вы получите страничку с большим количеством друзей.

Регистрация с нуля

Создать свой аккаунт В Контакте довольно просто, но это займет некоторое время. Для начла необходимо перейти на сайт соцсети. Для этого необходимо ввести соответствующий запрос в поисковик и перейти по ссылке. Дальнейшие действия будут выглядеть так:

  • нажать кнопку регистрация;
  • в таблице указать свое имя, фамилию и дату рождения;
  • указать номер мобильного телефона. На него будет выслан код, необходимый для регистрации. Этот телефон будет привязан к аккаунту. Если вы забудете пароль, то его можно будет восстановить по номеру;
  • также потребуется указать номер электронной почты.

После того, как аккаунт будет создан, вы получите возможность добавлять свои фотографии или видео, делиться с друзьями всевозможной информацией и общаться с любым из пользователей сети в чате.

Как зарегистрироваться в ВК

Покупка страницы ВК

Покупать готовые страницы можно для самых разных целей. Некоторым они нужны для рассылки рекламной информации, кто-то хочет проверить неверного супруга или общаться с людьми под другим именем.

Также готовые аккаунты часто используют для раскрутки групп и сообществ. Если вы решили приобрести аккаунт ВК, то вам потребуется:

  1. Найти интернет-ресурс, осуществляющий продажу готовых страничек.
  2. Выбрать наиболее подходящий вариант. На продажу выставляются новые страницы, не имеющие голосов и друзей, аккаунты реальных людей, заблокированные страницы и т.д. Стоимость аккаунта зависит от его типа.
  3. Оплатить покупку. Можно выбрать любой из удобных способов, но чаще всего используются электронные системы WebMoney и QIWI.
  4. На вашу электронную почту придет письмо, в котором будет указана информация, необходимая для доступа на приобретенную страницу.

После того, как вы зайдете в аккаунт, купленный вами, вам будут доступны все возможности, которые дает ВКонтакте своим пользователям.



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