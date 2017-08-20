Как зарегистрироваться в ВК

В Контакте – это очень популярная социальная сеть, созданная для общения людей в 2006 году. На сегодняшний день ВК занимает пятое место по полярности в мире среди. Владельцы аккаунтов могут не просто обмениваться сообщениями, ВК дает много возможностей своим пользователям.

Многие коммерческие ресурсы создают аккаунты ВК для продвижения своего бизнеса. Но раскручивать новую страничку достаточно долго. Если вам нужен готовый аккаунт В Контакте, то его можно приобрести на greenshop. В результате вы получите страничку с большим количеством друзей.

Регистрация с нуля

Создать свой аккаунт В Контакте довольно просто, но это займет некоторое время. Для начла необходимо перейти на сайт соцсети. Для этого необходимо ввести соответствующий запрос в поисковик и перейти по ссылке. Дальнейшие действия будут выглядеть так:

нажать кнопку регистрация;

в таблице указать свое имя, фамилию и дату рождения;

указать номер мобильного телефона. На него будет выслан код, необходимый для регистрации. Этот телефон будет привязан к аккаунту. Если вы забудете пароль, то его можно будет восстановить по номеру;

также потребуется указать номер электронной почты.

После того, как аккаунт будет создан, вы получите возможность добавлять свои фотографии или видео, делиться с друзьями всевозможной информацией и общаться с любым из пользователей сети в чате.

Покупка страницы ВК

Покупать готовые страницы можно для самых разных целей. Некоторым они нужны для рассылки рекламной информации, кто-то хочет проверить неверного супруга или общаться с людьми под другим именем.

Также готовые аккаунты часто используют для раскрутки групп и сообществ. Если вы решили приобрести аккаунт ВК, то вам потребуется:

Найти интернет-ресурс, осуществляющий продажу готовых страничек. Выбрать наиболее подходящий вариант. На продажу выставляются новые страницы, не имеющие голосов и друзей, аккаунты реальных людей, заблокированные страницы и т.д. Стоимость аккаунта зависит от его типа. Оплатить покупку. Можно выбрать любой из удобных способов, но чаще всего используются электронные системы WebMoney и QIWI. На вашу электронную почту придет письмо, в котором будет указана информация, необходимая для доступа на приобретенную страницу.

После того, как вы зайдете в аккаунт, купленный вами, вам будут доступны все возможности, которые дает ВКонтакте своим пользователям.