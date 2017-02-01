Как сделать кожаный ремень?

Натуральная кожа всегда высоко ценилась, как материал. Сегодня из неё продолжают выполняться вещи, которые обладают продолжительным сроком службы. В качестве простого примера можно привести кожаный ремень

Купить ремень в Интернете сегодня не представляет большой сложности. Наоборот, в сети Вы найдёте значительно более богатый выбор. Однако, далеко не всегда удаётся найти модель, которая выгодно подчёркивает имеющуюся в гардеробе одежду. В этом случае можно попытаться сделать ремень самостоятельно. Покупка кожи также не должна привести к проблемам.

Какие инструменты потребуются для создания ремня

Ниже представлен перечень инструментов, который обязательно нужен для самостоятельного пошива кожаного ремня:

дырокол;

линейка;

ножницы для кожи;

бритва;

инструмент для обрезки краёв.

Проще всего, в качестве шаблона использовать ремень, который пришёл в негодность. Можно обрисовать его на купленном отрезке кожи. Настоятельно рекомендуется выполнять все отметки либо при помощи цветного обмылка, либо при помощи мела, либо при помощи простого карандаша.

Естественно, мел может быть использован только на тёмной коже и только с изнаночной стороны.

После того, как форма и длина была определена, можно приступить к наметке основных креплений, которые и будут обеспечивать установку пряжки ремня. Конечно, рекомендуется приобрести уже готовую пряжку (цельнометаллическую).

Обработка ремня

Проделывать отверстия рекомендуется при помощи дырокола. Помним о правиле – 7 раз отмерь, один раз отрежь. Ошибки являются на этом этапе фатальными. Если отверстия будут выполнены некорректно, придется вырезать новую заготовку.

Перед тем, как установить пряжку, обратную сторону кожи необходимо тщательно побрить, для этого может быть использовано обыкновенный станок. Но у кожевенных дел мастеров для этого имеется специальный инструмент. Он чем-то напоминает многоразовую бритву (с меняющимися лезвиями).

Заклёпки защёлкиваются (расплющиваются) при помощи сильного удара по матрице. Для этого рекомендуется использовать специальный станок. Но если его нет под рукой, подобную работу вполне можно сделать и при помощи обыкновенного молотка.

На финишном этапе кожаный ремень обрабатывается по углам и окрашивается (по возможности натуральными красителями. Шлёвка вырезается из кожи аналогичным образом.

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Игорь Безуглоа наглядно продемонстрирует, как сам делает ремни из натуральной кожи: