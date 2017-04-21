Виды вилочных погрузчиков

Рано или поздно, практически любой склад, который занимается погрузочно-разгрузочными работами, будет механизирован. Наиболее распространённым видом используемой техники в этом случае является вилочный погрузчик. Он обеспечивает возможность поднятия грузов, установленных на паллетах (поддонах) на высоту до 5 метров.

На самом деле означенной высоты оказывается более, чем достаточно, чтобы обеспечить быструю и безопасную погрузку/разгрузку. Погрузчики сегодня могут быть приобретены удалённо. Ознакомиться с широким ассортиментом и выяснить конкретные цены на конкретные модели можно в Интернете.

Различные виды погрузочной техники

Безусловно, вилочные погрузчики различаются не только своей грузоподъёмностью. Принято классифицировать подобную технику следующим образом:

по наличию цилиндра свободного хода;

по вылету стрелы;

по типу мачты.

Кроме того, вилочные погрузчики могут быть, как четырёхколёсными, так и трёхколёсными. Безусловно, устойчивость является приоритетом. Однако, модели с тремя точками опоры зачастую не используются для поднятия по-настоящему тяжёлых грузов.

Помимо всего вышеозначенного различия могут присутствовать в органах управления погрузчиком. Производители сегодня используют уменьшенный руль и джойстик, для комфортного управления техникой.

Между тем, опыт показывает, что именно физическая усталость оператора погрузчика приводит к проблемам на складке (повреждение грузов). Другими словами, в повреждении виноват человеческий фактор, а никак не техника.

Duplex, Duplex Free Lift и Triplex – что предпочесть?

Технически в Duplex по бокам находятся гидравлические цилиндры. Именно они и будут осуществлять подъём груза на высоту. Названия говорят о том, какое количество секций содержится в мачте погрузчика.

Однако, двухсекционная мачта может как оснащаться цилиндром свободного хода, так и быть без него.

В этом случае платформа без изменения высоты не сможет перемещаться. Изначально, вилы погрузчика от земли поднимаются лишь на 150 мм. Наличие дополнительного цилиндра (ХХ) даёт возможность увеличить это расстояние разительно.

Средняя высота подъёма вилочного погрузчика составляет 3 метра. Хотя без труда на рынке можно обнаружить модели, которые способны поднимать груз и на высоту в 5 метров.

Соревнование погрузчиков – это лучший способ увидеть, на что в принципе способна погрузочная техника: