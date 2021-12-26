Какие есть виды и методы рекрутинга и с какими проблемами сталкиваются специалисты в этой сфере

Для того чтобы нанять качественного специалиста, требуется немало знаний и навыков, о чем не догадываются многие не сведущие в этой сфере люди, даже иногда не догадываются владельцы бизнесов.

А между тем, понимание того, какие есть виды рекрутинга и его методы, может помочь в достижении колоссального успеха, но прежде чем приступать к изучению этой сферы, стоит узнать и о проблемах рекрутинга, с которыми сталкиваются профессионалы в этой сфере.

Разновидности и методики

Для начала не помешает дать определение сфере деятельности.

Рекрутингом называют поиск, анализ и привлечение на работы квалифицированных кадров. Это далеко не так просто как кто-то может подумать.

Существует несколько разновидностей такой деятельности. Хэдхантинг подразумевает, что изначально нет никакого поиска, поскольку известно, кого хотят привлечь. Название у направления, конечно, может вызывать негативные ассоциации, но по сути это просто убеждение человека в том, что в конкретном месте ему было бы более выгодно работать.

Также есть линейный, когда ищут людей без квалификации в большом количестве. Есть Менеджмент Селекшен и Экзекьютив Серч, когда ищут отдельных специалистов в одной и той же области, просто, соответственно на более низкий или более высокий уровень.

Что касается методов, то это скрининг, реферальный и диджитал рекрутинги.

Проблемы и что важно учесть

Проблемы можно описать несколькими словами: человеческий фактор, время, количество вариантов.

Так что если понадобилось агентство, занимающееся рекрутингом, очень важно обратить внимание на его репутацию. Не стоит думать, что этим может начать заниматься человек без особой квалификации, и получится просто обучить своего сотрудника за месяц. Нет, это серьезные специалисты с образованием за плечами.

Вот почему так важно еще и обращать внимание на цену, ведь она не должна быть значительно ниже чем по рынку в среднем.

Если же хочется обучиться на рекрутера, также очень важно обращать внимание на репутацию компании, предлагающей образование, и на стоимость услуг. Этот подход поможет найти настоящих профи.

Конечно, важно понимать, что для достижения результатов требуется не только приложение усилий, но генетическая предрасположенность человека к общению с другими людьми и к другим особенностям сей специальности.