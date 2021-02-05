Виды термоусадочных материалов и сфера их применения

Для создания необходимых уплотнений или защиты от негативного воздействия окружающей среды используются изделия, изготовленные из так называемых термоусадочных материалов.

К ним относятся материалы, в основе которых присутствуют термополимеры, обладающие свойствами уменьшаться в размерах при определённых условиях, например, изменении температуры или давления. Все они способны при нагревании переходить в эластичное или вязкое состояние. Термоусадочные материалы и другая электромонтажная продукция в широком ассортименте представлена на сайте компании termousadka.com.ua.

Виды термоусадочных материалов

В качестве подобных материалов для изготовления изделий применяют полимеры-термопласты или реактопласты.

К первым относятся полистирол и полиметилметакрилат, ко второй группе относятся полиэтилен и полипропилен. Их внутренняя структура позволяет при обработке применять термоформовку или процесс экструзии.

Основными характеристиками готовых изделий из термоусадочных материалов считаются:

Коэффициент усадки;

Изменение размеров материала после усадки;

Рабочая температура;

Минимальная температура усадки.

Для трубок, изготовленных из такого вида материала, важными параметрами считаются величина внешнего диаметра и толщина стенки.

Коэффициент усадки является параметром, который указывает величину, насколько уменьшились первоначальные размеры трубки после её установки.

Данный коэффициент может варьироваться от величины 2 к одному до 6 к одному. Изменение линейной длины указывается в процентном отношении по отношению к первоначальному значению.

Область применения

Основными видами продукции, получаемой из термоусадочных материалов, являются:

Трубы различного диаметра;

Кембрики для электротехнической промышленности;

Формы;

Перчатки;

Капы.

Важным моментом при выборе изделий из термоусадочных материалов является коэффициент усадки и критичность данного изделия к воздействию химически активной среды или материалов, в которых планируется производить работы.

Применение термоусадочных труб и кембриков необходимо для защиты кабелей и проводов (в том числе открытых участков от механических воздействия или соприкосновения с ними). Это позволяет обеспечить безопасность эксплуатации сети.

Использование перчаток из таких материалов позволяет соблюдать правила техники безопасности во время проведения работ с химически активными и вредными жидкостями или в негативной газовой среде, способной вызвать поражение рук.

Особое место занимает термоусадочная плёнка, способная обеспечить герметичную упаковку любых продуктов и сохранение их первоначальных свойств в течение длительного времени.