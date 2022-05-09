Как проходит лазерное омоложение с помощью эрбиевых лазеров? Узнайте о сроках реабилитации.
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Как проходит лазерное омоложение с помощью эрбиевых лазеров?

9 мая 2022

Сегодня в косметологии активно применяется лазерное оборудование. Именно лазеры позволили разработать комплекс мер, позволяющих эффективно омолаживать кожные покровы (достигать их плотности, эластичности, разглаживания морщин). Благодаря лазерам пластическая хирургия уходит на второй план и применяется в возрасте после 55 лет. Воздействие лазером в целях омоложения нельзя назвать безболезненным. В особенности это касается эрбиевых лазеров.

Сегодня эрбиевый лазер купить – не проблема. Даже для косметолога, который только начинает свой профессиональный путь. Часто эрбиевые лазеры являются частью многофункционального косметологического оборудования (так называемые комбайны).

Деление на горячие и холодные лазеры

Деление на горячие и холодные лазеры

В косметологии применяется целый спектр лазеров. Комплексно их можно разделить на холодные и горячие. Эрбиевый лазер относится как раз к горячим. Воздействие его лазерного луча на кожу приводит к её частичному испарению.

Коагуляция кожного покрова создаёт открытые раны (абляционный фракционный фототермолиз).

Преимущества эрбиевых лазеров:

  • часто используется для шлифовки кожи;
  • позволяет избавиться от шрамов (постакне);
  • воздействует преимущественно на наружные слои кожи;
  • процедура выполняется с применением анестетиков.

Безусловно, после применения эрбиевого лазера пациенту потребуется восстановительный период (реабилитация). Кожа практически полностью восстановится уже через неделю после процедуры.

Важность высокой квалификации косметолога

Важность высокой квалификации косметолога

Применение лазерных технологий в погоне за сохранением молодости имеет и оборотную сторону. Очень важна роль косметолога в применении лазера. Тип кожных покровов у людей разный.

А это означает, что воздействие лазера переносится по-разному. Травматическое воздействие при лазерном фракционном омоложении неизбежно. Но оно должно быть сведено к минимуму.

Неправильная работа с лазером может привести к возникновению новых шрамов на лице, избыточной пигментации и другим осложнениям.

Читатель должен понимать, что фракционное омоложение и воздействие на глубокие слои кожи с целью запуска обменных процессов (создания коллагена и эластана) – это не одно и то же.

Для этих процедур требуются различные типы лазеров.

В видео показана процедура лазерного омоложения (фракционная шлифовка) с применением эрбиевого лазера:



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