Как проходит лазерное омоложение с помощью эрбиевых лазеров?

Сегодня в косметологии активно применяется лазерное оборудование. Именно лазеры позволили разработать комплекс мер, позволяющих эффективно омолаживать кожные покровы (достигать их плотности, эластичности, разглаживания морщин). Благодаря лазерам пластическая хирургия уходит на второй план и применяется в возрасте после 55 лет. Воздействие лазером в целях омоложения нельзя назвать безболезненным. В особенности это касается эрбиевых лазеров.

Сегодня эрбиевый лазер купить – не проблема. Даже для косметолога, который только начинает свой профессиональный путь. Часто эрбиевые лазеры являются частью многофункционального косметологического оборудования (так называемые комбайны).

Деление на горячие и холодные лазеры

В косметологии применяется целый спектр лазеров. Комплексно их можно разделить на холодные и горячие. Эрбиевый лазер относится как раз к горячим. Воздействие его лазерного луча на кожу приводит к её частичному испарению.

Коагуляция кожного покрова создаёт открытые раны (абляционный фракционный фототермолиз).

Преимущества эрбиевых лазеров:

часто используется для шлифовки кожи;

позволяет избавиться от шрамов (постакне);

воздействует преимущественно на наружные слои кожи;

процедура выполняется с применением анестетиков.

Безусловно, после применения эрбиевого лазера пациенту потребуется восстановительный период (реабилитация). Кожа практически полностью восстановится уже через неделю после процедуры.

Важность высокой квалификации косметолога

Применение лазерных технологий в погоне за сохранением молодости имеет и оборотную сторону. Очень важна роль косметолога в применении лазера. Тип кожных покровов у людей разный.

А это означает, что воздействие лазера переносится по-разному. Травматическое воздействие при лазерном фракционном омоложении неизбежно. Но оно должно быть сведено к минимуму.

Неправильная работа с лазером может привести к возникновению новых шрамов на лице, избыточной пигментации и другим осложнениям.

Читатель должен понимать, что фракционное омоложение и воздействие на глубокие слои кожи с целью запуска обменных процессов (создания коллагена и эластана) – это не одно и то же.

Для этих процедур требуются различные типы лазеров.

В видео показана процедура лазерного омоложения (фракционная шлифовка) с применением эрбиевого лазера: