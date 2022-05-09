Как проходит лазерное омоложение с помощью эрбиевых лазеров?

Сегодня в косметологии активно применяется лазерное оборудование. Именно лазеры позволили разработать комплекс мер, позволяющих эффективно омолаживать кожные покровы (достигать их плотности, эластичности, разглаживания морщин). Благодаря лазерам пластическая хирургия уходит на второй план и применяется в возрасте после 55 лет. Воздействие лазером в целях омоложения нельзя назвать безболезненным. В особенности это касается эрбиевых лазеров.
Сегодня эрбиевый лазер купить – не проблема. Даже для косметолога, который только начинает свой профессиональный путь. Часто эрбиевые лазеры являются частью многофункционального косметологического оборудования (так называемые комбайны).
Деление на горячие и холодные лазеры
В косметологии применяется целый спектр лазеров. Комплексно их можно разделить на холодные и горячие. Эрбиевый лазер относится как раз к горячим. Воздействие его лазерного луча на кожу приводит к её частичному испарению.
Коагуляция кожного покрова создаёт открытые раны (абляционный фракционный фототермолиз).
Преимущества эрбиевых лазеров:
- часто используется для шлифовки кожи;
- позволяет избавиться от шрамов (постакне);
- воздействует преимущественно на наружные слои кожи;
- процедура выполняется с применением анестетиков.
Безусловно, после применения эрбиевого лазера пациенту потребуется восстановительный период (реабилитация). Кожа практически полностью восстановится уже через неделю после процедуры.
Важность высокой квалификации косметолога
Применение лазерных технологий в погоне за сохранением молодости имеет и оборотную сторону. Очень важна роль косметолога в применении лазера. Тип кожных покровов у людей разный.
А это означает, что воздействие лазера переносится по-разному. Травматическое воздействие при лазерном фракционном омоложении неизбежно. Но оно должно быть сведено к минимуму.
Неправильная работа с лазером может привести к возникновению новых шрамов на лице, избыточной пигментации и другим осложнениям.
Читатель должен понимать, что фракционное омоложение и воздействие на глубокие слои кожи с целью запуска обменных процессов (создания коллагена и эластана) – это не одно и то же.
Для этих процедур требуются различные типы лазеров.
В видео показана процедура лазерного омоложения (фракционная шлифовка) с применением эрбиевого лазера: