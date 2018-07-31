Монтаж запорной арматуры трубопроводов

Для комфортного проживания в современное жилье требует монтаж систем водных, газовых коммуникаций. Проведение систем газо и водоснабжения необходимо учесть огромное количество технических показателей, особенностей эксплуатации разных узлов системы.
Запорная арматура трубопровода — один из самых важных узлов всей системы водопровода. Такая аппаратура служит для перекрывания потока воды в водоводе и отличается многообразием видов. О каждом виде запорной арматуры для водоводов, об особенностях монтажа каждого вида можно подробно узнать на сайте gremir.ru.
Как правильно хранить запорную арматуру трубопроводов
- Данный вид специальной аппаратуры необходимо хранить в складах, обеспечивая защиту от влаги, прямых солнечных лучей и воздействия низких температур;
- Запорную арматуру лучше хранить в упаковке;
- Для сохранения рабочего состояния шаровые краны необходимо хранить в открытом положении;
- При наличии в аппаратуре резиновых уплотнителей или прокладок следует хранить в полуоткрытом положении;
- Металлические элементы при длительном хранении необходимо обработать антикоррозийными составами.
Как правильно устанавливать запорную арматуру
Необходимо отметить, что монтаж запорной арматуры, следует доверять специалистам, которые имеют лицензии, опыт и специальные инструменты.
Перечислим самые важные требования к установке запорной арматуры.
- Перед началом монтажа трубопровода необходимо очистить все составные части с помощью специальных щеток или напора воды, пара.
- Запорную арматуру следует устанавливать только на прямых участках водовода, потому что на неровных поверхностях и изгибах систематически меняется давление.
- У запорных элементов иногда бывает большой вес, для такой арматуры следует устанавливать дополнительные опоры и крепежи.
- При установке фланцев требуется убедиться в отсутствии повреждений и дефектов.
- Затягивать болты и крепежные элементы следует не сильно, чтобы не повредить прокладки и увеличить срок использования аппаратуры.
- При установке кранов, их нельзя зажимать тисками.
Организация строительных работ при прокладке водопроводной магистрали ведет за собой выполнение целого ряда технологических процессов. Каждый из них необходимо сделать качественно и по всем правилам.
Работы начинаются с закупки материалов и необходимого оборудования. Затем при необходимости, закупленные запасные части и материалы перевозятся к мету монтажа.
Для проведения установки трубопроводной арматуры проводят рытье котлована, заливается фундамент, в соответствии с требованиями проекта, устанавливается арматура, проводятся сварочные работы, на трубопровод наносится антикоррозийное покрытие, проводится пробный запуск, засыпается котлован.