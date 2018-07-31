Монтаж запорной арматуры трубопроводов

Для комфортного проживания в современное жилье требует монтаж систем водных, газовых коммуникаций. Проведение систем газо и водоснабжения необходимо учесть огромное количество технических показателей, особенностей эксплуатации разных узлов системы.



Запорная арматура трубопровода — один из самых важных узлов всей системы водопровода. Такая аппаратура служит для перекрывания потока воды в водоводе и отличается многообразием видов. О каждом виде запорной арматуры для водоводов, об особенностях монтажа каждого вида можно подробно узнать на сайте gremir.ru.

Как правильно хранить запорную арматуру трубопроводов

Данный вид специальной аппаратуры необходимо хранить в складах, обеспечивая защиту от влаги, прямых солнечных лучей и воздействия низких температур;

Запорную арматуру лучше хранить в упаковке;

Для сохранения рабочего состояния шаровые краны необходимо хранить в открытом положении;

При наличии в аппаратуре резиновых уплотнителей или прокладок следует хранить в полуоткрытом положении;

Металлические элементы при длительном хранении необходимо обработать антикоррозийными составами.

Как правильно устанавливать запорную арматуру

Необходимо отметить, что монтаж запорной арматуры, следует доверять специалистам, которые имеют лицензии, опыт и специальные инструменты.

Перечислим самые важные требования к установке запорной арматуры.

Перед началом монтажа трубопровода необходимо очистить все составные части с помощью специальных щеток или напора воды, пара. Запорную арматуру следует устанавливать только на прямых участках водовода, потому что на неровных поверхностях и изгибах систематически меняется давление. У запорных элементов иногда бывает большой вес, для такой арматуры следует устанавливать дополнительные опоры и крепежи. При установке фланцев требуется убедиться в отсутствии повреждений и дефектов. Затягивать болты и крепежные элементы следует не сильно, чтобы не повредить прокладки и увеличить срок использования аппаратуры. При установке кранов, их нельзя зажимать тисками.

Организация строительных работ при прокладке водопроводной магистрали ведет за собой выполнение целого ряда технологических процессов. Каждый из них необходимо сделать качественно и по всем правилам.

Работы начинаются с закупки материалов и необходимого оборудования. Затем при необходимости, закупленные запасные части и материалы перевозятся к мету монтажа.

Для проведения установки трубопроводной арматуры проводят рытье котлована, заливается фундамент, в соответствии с требованиями проекта, устанавливается арматура, проводятся сварочные работы, на трубопровод наносится антикоррозийное покрытие, проводится пробный запуск, засыпается котлован.