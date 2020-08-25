Виды страхования автомобиля в Казахстане и как оформить

С недавних пор в Казахстане, как и в большинстве других стран мира, страхование автомобиля стало обязательным. Помимо этого, также есть дополнительное страхование – КАСКО, которое стоит дороже. Но, КАСКО включает в себя гораздо больше страховых случаев, в то время как обязательный полис страхует только автогражданскую ответственность. На сайте polisre.kz — страхование автомобилей можно заказать на выгодных условиях в Казахстане.

Обязательное страхование

Здесь страховых случаев, когда страховка действует, минимальное количество. Это именно ДТП на дороге. При этом компенсацию выплачивает страховая компания виновника ДТП.

Если же происшествие с автомобилем случилось за пределами дороги, например, это был акт вандализма со стороны неизвестных скрывшихся лиц, либо машину угнали, то и на какую компенсацию рассчитывать не стоит. Полис ОГПО ВТС это не предусматривает. По закону без такого полиса эксплуатировать транспортное средство запрещено.

КАСКО в Казахстане

КАСКО – это добровольное страхование. ОГПО ВТС тоже платное, но КАСКО стоит дороже. Цена полиса напрямую зависит от марки, модели, возраста машины. Также многие страховые компании обращают внимание на то, насколько аккуратно ездит сам водитель, были ли ДТП, в каком количестве.

С учетом всех этих параметров, рассчитывается стоимость полиса. В отличие от обязательного полиса, КАСКО включает в себя гораздо больший список страховых случаев, которые могут произойти, в том числе и за пределами дороги. Это:

вандализм

угон

повреждения, полученные вследствие природных ЧС

повреждения, полученные вследствие техногенных катастроф

повреждения или гибель машины, произошедшая в результате пожара и т. д.

В каждой страховой компании свой перечень случаев, в которых действует полис. Причем, в одной и той же организации, полисы могут включать в себя разные условия и количество страховых случаев.

Клиенты, чтобы не переплачивать за кучу лишних и ненужных пунктов, могут самостоятельно составить тарифный пакет, указав там те страховые случаи, которые, по их мнению, могут возникнуть с их автомобилем. Такой вариант удобнее и выгоднее, потому что полый пакет, особенно, если машина дорогая, может стоить очень дорого.

В случае возникновения одного из этих случаев, страховая компания возмещает ущерб одним из следующих способов:

Деньгами. Клиент самостоятельно находит сервис, чтобы отремонтировать машину, либо просто предпочитает получить денежную компенсацию после оценки ущерба.

Ремонтом. Страховые компании работают со многими сервисными центрами. И при необходимости они могут организовать качественный ремонт авто.

Клиент сам выбирает, какой вариант ему больше подходит, Это также зависит от условий, прописанный в заключенном договоре при оформлении полиса КАСКО.