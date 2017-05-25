Необходимость в печатных изданиях с каждым годом возрастает, что приводит к появлению большого количества установок, способных выполнять подобные задачи. Особенно важно это в типографской промышленности, где применяется несколько технологий нанесения печати.

Альтернативной многим из них является ризография, позволяющая получать много копий за относительно короткое время. Более подробно узнать об этой технологии, можно на сайте http://www.cmyk.spb.ru/.

Основные понятия

Ризография представляет собой технологический процесс копирования изображений с помощью специальных устройств. Печать в таких механизмах является разновидностью трафаретной печати и не имеет ничего общего с ксероксом, хотя внешне эти системы очень похожи. Подобный подход применяется для получения черно-белых и цветных изображений.

Следует отметить, что картинки, полученные с помощью ризографии не отличаются высоким качеством и детализацией. Достоинством этого процесса является высокая скорость печати, что позволяет получать изображения с большим тиражом.

К преимуществам ризографической печати можно отнести несколько показателей:

Экономичность. Цена изготовленного продукта зависит от количества сделанных копий, чем их больше, тем это значение ниже. Оперативность. Изготовление оттиска выполняется очень быстро, что позволяет уже через несколько секунд начинать печать. Производительность. Скорость изготовления копий с помощью такого устройства несколько раз выше, чем у ксерокса.

Принцип работы ризографа

Технологию получения копии с помощью такого устройства можно описать несколькими шагами:

Сканирование. Этот процесс предполагает получение цифровой копии изображения с помощью сканера. Применять в ризографах можно любые картинки нанесенные на бумагу.

Получение макета. Изготавливается подобный материал из специальной бумаги, на поверхность которой нанесено слой полимера. Данный процесс предполагает формирование в полимерной структуре небольших отверстий, которые повторяют контуры полученной картинки. Размер и форма листа регулируется автоматически, так как бумага подается в рулонах.

Получение оттиска. Для этого полученный макет фиксируется на барабане с краской, который выполнен в виде специальной сетки. Это позволяет подавать краску сквозь прикрепленный лист бумаги с небольшими дырочками.

Печать. Данный процесс очень простой и выполняется за счет вращения барабана и подачи листов чистой бумаги. При этом материал плотно прижимается к барабану, который просто оставляет оттиск на ней.

Ризография это уникальный процесс, позволяющий автоматизировать и ускорить процесс печати, без необходимости обращения в типографию.