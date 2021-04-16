Виды мотохимии и советы по выбору

Мотоциклы, скутеры и другие виды подобного транспорта, так же как и автомобили, нуждаются в уходе, правильном и регулярном обслуживании.

Для этих целей используется мотохимия, специально предназначенная для данной категории транспорта. Мотохимия для мотоциклов и скутеров в широком ассортименте представлена в интернет-магазине automotozip.com.ua.

Какие есть виды мотохимии

Ассортимент предлагаемой продукции невероятно широкий. Правда, скупать сразу все не нужно, так как не для каждого все требуется.

Все зависит от преследуемых задач. Есть мотохимия базовая, которая должна быть в наличие у каждого, так как она требуется для ухода. Есть специальные средства для устранения какой-то конкретной проблемы. Наиболее распространенными продуктами в данной категории являются:

Краска

Герметики и клеи

Моторное масло

Средства для обслуживания мотоцикла и ухода

Охлаждающая жидкость

Смазка

Присадка

Средства для очистки

Тормозная жидкость

Трансмиссионное масло и так далее.

Как выбрать качественную мотохимию

Некоторые виды мотохимии, как было уже указано выше, требуются в обязательном порядке.

Речь идет, например, о моторном, трансмиссионном масле, тормозной и охлаждающей жидкости и так далее. Их необходимо периодически менять, так как этого требуют правила обслуживания транспортного средства.

Важно, чтобы они были качественными и правильно подобранными. Некоторые модели мотоциклов стоят дороже многих авто. Разумеется, что дешевая, низкого качества мотохимия для них не подойдет.

Независимо от модели и стоимости своего мотоцикла, с дешевой мотохимией лучше не связываться, потому что она негативно сказывается на состоянии рабочих элементов, из-за чего они могут быстрее изнашиваться, выходить из строя.

Любое используемое средство должно быть качественным. Если говорить о производителях, наиболее качественными являются следующие бренды:

Motul

Liqui Moly

Bel

Ray

Ipone

Total

Repsol.

Где купить мотохимию

Есть специализированные магазины.

Хотя, сейчас все можно заказать через интернет с доставкой в любой населенный пункт страны. Даже с учетом цены доставки итоговая стоимость часто получается ниже, чем приобретение аналогичного товара у себя в городе в обычном магазине.

Главное, независимо от того, где именно осуществляется покупка, быть уверенным в качестве продукции. Это обязательно должен быть оригинал. Правильный и своевременный уход за мототехникой очень важен, так как это напрямую влияет на исправность, отсутствие поломок и долгий срок службы.