Виды поливочных шлангов

Дачный участок нуждается в регулярном поливе. Шланги поливочные армированные решают задачу, обеспечивая доставку воды в конкретную область участка. Привлекательность такого подхода заключается в мобильности. Организация автоматизированного капельного полива требует особого подхода. Кроме того, автоматика имеет обыкновение испытывать сбои. Чаще всего поливочные шланги используются для регулярного полива. Автоматизированные системы полива применяются в случае, когда требуется оставить дачу, коттедж без присмотра на какое-то время.

Общепринятая классификация поливочных шлангов основывается на разделении по материалу изготовления. Эксплуатационные характеристики и сроки использования шланга способны сильно отличаться в зависимости от материала шланга.

Из каких материалов изготавливают поливочные шланги?

Производители на практике используют:

резину;

ПВХ;

термоэластопласт;

нейлон;

силикон.

Резиновые шланги остаются самыми распространённым. Во многом такая ситуация сохраняется благодаря ценовой политике на резиновые шланги – цена наиболее низкая. Причём цена – не единственное преимущество резины.

Резиновые шланги способны выдерживать давление до 8 атмосфер. Средний срок службы – около 10 лет. Шланги из этого материала токсичны для человека. Запрещает использовать резиновые шланги для транспортировки питьевой воды.

Шланг из ПВХ тоже дёшев. Но его сроки эксплуатации в два раза меньше, по сравнению с резиновыми аналогами (не более 4 лет). Максимально допустимое давление – 3 атмосферы.

Нейлоновые и силиконовые шланги

Нейлон абсолютно химически нейтрален, нетоксичен. По срокам эксплуатации практически равен ПВХ. На практике заметно, что нейлон прочнее поливинилхлорида. Максимально допустимое давление воды в шланге из нейлона – 5 атмосфер.

Тем не менее, настоятельно не рекомендуется тащить шланг по земле. Его необходимо аккуратно переносить.

Силиконовый шланг может быть абсолютно прозрачным, что является преимуществом. Это полимер тоже химически нейтрален. Силикон наиболее эластичен в сравнении с другими материалами шлангов. Преимущественно силиконовые шланги используются для систем, где полив осуществляется самотёком.

В видео перечислено 7 советов для выбора поливочного шланга: