Препараты и вакцины для животных: где сделать выгодную покупку

Компания «Ареал Био» реализует на эксклюзивных условиях ветеринарные препараты ведущих мировых производителей. Кроме того, предприятие выпускает широкий ассортимент медицинской продукции для животных на собственных производственных мощностях.

На сайте компании areal-bio.com представлено около трех тысяч наименований препаратов для лечения животных и ухода за ними. «Ареал Био» также имеет в своем распоряжении научную лабораторию.

На ее базе разрабатываются и внедряются новые виды препаратов. Залог успеха любого предприятия – высококвалифицированные специалисты.

На предприятии работают опытные инженеры, профессиональные зоотехники и ветврачи, а также доктора наук. Вся продукция предприятия сертифицирована и получила разрешительные документы. Ее качество соответствует высоким европейским стандартам.

Компания ценит своих клиентов. Среди них – животноводческие хозяйства, розничные сети и крупнооптовые покупатели. Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход и гибкая система скидок.

Профессиональные менеджеры дадут консультацию по использованию препарата, помогут подобрать необходимый ассортимент и сформировать заявку.

Преимущества компании:

широкий ассортимент продукции;

удобная система скидок;

индивидуальные партнерские программы для покупателей;

сопровождение в ходе ведения бизнеса.

На сегодня возможности ветеринарной медицины шагнули далеко вперед. Новые разработки и технологии позволяют производить препараты для лечения сложных заболеваний.

Кроме лечения также активно проводится вакцинирование животных. Это позволяет предотвратить тяжелые и ранее неизлечимые болезни животных.

Как работает вакцина

Вакцинирование на сегодняшний день – это необходимость и гарантия того, что ваш питомец будет здоровым. Вакцинация, проведенная вовремя, окажет большое позитивное влияние на иммунитет животного.

Не стоит забывать о том, что вакцинировать можно только здоровых животных, предварительно проведя процедуру дегельментизации. Немаловажный фактор – доставка вакцины.

Препарат должен храниться в условиях стабильной температуры. Поэтому доставка вакцины должна осуществляться в специальной термосумке либо контейнере.

Приобретать вакцины и медицинские препараты несомненно надежнее у крупной компании – лидера отрасли. «Ареал Био» предоставляет своим клиентам индивидуальные условия сотрудничества, а также продукцию высочайшего качества.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про преимущества и недостатки вакцинации животных.