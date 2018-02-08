идеи в лицах

Препараты и вакцины для животных: где сделать выгодную покупку

8 февраля 2018

Компания «Ареал Био» реализует на эксклюзивных условиях ветеринарные препараты ведущих мировых производителей. Кроме того, предприятие выпускает широкий ассортимент медицинской продукции для животных на собственных производственных мощностях.

Препараты и вакцины для животных

На сайте компании areal-bio.com представлено около трех тысяч наименований препаратов для лечения животных и ухода за ними. «Ареал Био» также имеет в своем распоряжении научную лабораторию.

На ее базе разрабатываются и внедряются новые виды препаратов. Залог успеха любого предприятия – высококвалифицированные специалисты.

На предприятии работают опытные инженеры, профессиональные зоотехники и ветврачи, а также доктора наук. Вся продукция предприятия сертифицирована и получила разрешительные документы. Ее качество соответствует высоким европейским стандартам.

Компания ценит своих клиентов. Среди них – животноводческие хозяйства, розничные сети и крупнооптовые покупатели. Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход и гибкая система скидок.

Профессиональные менеджеры дадут консультацию по использованию препарата, помогут подобрать необходимый ассортимент и сформировать заявку.

Преимущества компании:

  • широкий ассортимент продукции;
  • удобная система скидок;
  • индивидуальные партнерские программы для покупателей;
  • сопровождение в ходе ведения бизнеса.

На сегодня возможности ветеринарной медицины шагнули далеко вперед. Новые разработки и технологии позволяют производить препараты для лечения сложных заболеваний.

Кроме лечения также активно проводится вакцинирование животных. Это позволяет предотвратить тяжелые и ранее неизлечимые болезни животных.

Как работает вакцина

Препараты и вакцины для животных

Вакцинирование на сегодняшний день – это необходимость и гарантия того, что ваш питомец будет здоровым. Вакцинация, проведенная вовремя, окажет большое позитивное влияние на иммунитет животного.

Не стоит забывать о том, что вакцинировать можно только здоровых животных, предварительно проведя процедуру дегельментизации. Немаловажный фактор – доставка вакцины.

Препарат должен храниться в условиях стабильной температуры. Поэтому доставка вакцины должна осуществляться в специальной термосумке либо контейнере.

Приобретать вакцины и медицинские препараты несомненно надежнее у крупной компании – лидера отрасли. «Ареал Био» предоставляет своим клиентам индивидуальные условия сотрудничества, а также продукцию высочайшего качества.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про преимущества и недостатки вакцинации животных.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Это самые основные и распространенные способы доставки, о которых знаю все. Но есть на Земле места, где...
  • Lilia1996: https://vashchemodan.com.ua Здесь вы можете подобрать рюкзак со встроенным замком, либо можете купить...
  • Виолетта: При выборе персонала смотрим не только на документы об образовании, опыте работы. Смотрим на человека,...
  • serge: Удобно и просто, я бы так все это охарактеризовал. Хорошо бы еще свои картинки в предлагаемом формате можно...
  • Alexey37: Кто-нибудь заказывал полиграфию в этой компании? http://zetaprint.ru/

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!