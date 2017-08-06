Сегодня разные виды полиграфической продукции являются неотъемлемыми составляющими нашей повседневной жизни. Книги, журналы, газеты – все это каждый день используется многими людьми.

Подробнее ознакомиться с услугами полиграфии можно с помощью интернет-сайтов. Отличным выбором для этого станет ресурс http://epicagroup.ru.

Виды полиграфии

На сегодняшний день существует большое количество полиграфических компаний, которые производят разные виды продукции. Это могут быть книги, газеты, рекламные брошюры.

Мало кто задумывается над тем, что все эти издания разделены на определенные группы. К основным видам полиграфической продукции относятся:

рекламные варианты. Этот вид является наиболее многочисленным, включает в себя производство флаеров, буклетов и брошюр;

календарная группа. Одна из самых функциональных отраслей, так как предлагает потребителям самые разные печатные варианты;

деловая полиграфия. Этот вид применяется для разработки фирменного стиля определенной компании.

Кроме вышеперечисленных отраслей, существует так называемая книжно-журнальная группа. В основном, продукция выпускается в больших тиражах, и ее созданием занимаются исключительно крупные известные компании.

В последнее время представительскую отрасль соотносят с деловой полиграфией. Обусловлено это тем, что данные направления предназначены для выпуска изделий, которые способно повысить имидж определенной компании.

Основные этапы производства

Вне зависимости от того, на какие виды делится полиграфическая продукция, все варианты выпускаются, пройдя несколько этапов. Сюда относятся:

подготовительный процесс. На этом этапе происходит разработка подходящих форм для будущей продукции;

печать. Разделяется на несколько видов, используемая технология зависит от количества тиража и требуемых показателей качества;

конечная обработка. Включает в себя несколько этапов, так как брошюровка, высечка и ламинирование (могут быть и другие варианты отделки).

Как уже было отмечено выше, сам процесс печати разделен на несколько видов. Наиболее распространенным и одновременно простым вариантом является цифровая полиграфия.

Этот вид применяется для создания визиток и листовок. Благодаря такому способу, можно быстро получить необходимое изображение.

Для выпуска большого тиража применяется офсетная печать. Качество нанесения зависит от класса оборудования, которое используется для создания всех необходимых составляющих.