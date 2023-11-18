Кожаный ежедневник как подарок

Не только по праздникам хочется получать подарки. Ведь подаркам рады всегда как дети, так и взрослые. Беспроигрышным подарком будет к любому празднику ежедневник. Таким подарком оценивается деловое качество человека, и окружающие к нему относятся с уважением. Деловым людям кожаные ежедневники – лучший выбор подарка. Качественные ежедневники и другая деловая полиграфия на заказ изготавливается компанией kemstyles.ru.

Хотя рынок пестрит различными электронными книгами и планшетами, но все же бумажные носители не теряют свою надобность и актуальность. Ежедневник является надежным помощником, у него не запортится жесткий диск со всей информацией, не разрядится батарея. Ежедневник подчеркивает чувство стиля, респектабельность и дополняет образ человека делового.

Ежедневники имеют многовековую историю. Они появились раньше возникновения бумаги. В России на них моду зародила Екатерина II, которая планировала свой день и к такому приучала и своих подчиненных. Перекидные календари заменяли в советские времена ежедневники. Они были не совсем удобны, поскольку их нельзя было с собой взять, а настоящий офисный ежедневник можно было только привезти из заграницы.

Лишь в 90-е годы на собственном рынке стали появляться подобные товары. Сегодня выполненный на заказ VIP ежедневник для любого случая будет хорошим подарком. Для его изготовления чаще всего используют натуральные материалы (типа кожи), такой подход придает изделию хороший вид и дополнительно добавляет статусности.

Здесь играет большую роль желание заказчика, который выбирает как строгие, так и роскошные изделия в виде ежедневников или роскошных записных книг в тесненных переплетах из кожи любой цветовой гаммы. На обложке можно поместить атрибуты нужной компании, контактную информацию и тогда такой ежедневник превращается в рекламоноситель информации.

Сегодня функции ежедневников:

планирование. Его датированные страницы используются для персонализированных записей, общие – для любых. Имеются в ежедневниках отделения для визиток, мелочей, для пишущих средств особые крепления. Очень удобны ежедневники с разъемными кольцами, благодаря которым легко можно заменить бумажный блок новым, не меняя при этом саму обложку;

наличие общей полезной информации (международных телефонных кодов, календаря, списка праздничных дат, разницы в часовых поясах). Эта информация может быть полезна для людей, которые выезжают за границу по роду службы. Здесь помещается информация полезная и нужная.

По функциональности ежедневники делятся на три группы: