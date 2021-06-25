Обзор транспортно-логистической компании МОНОПОЛИЯ.ОНЛАЙН в СПб, ее услуг и возможностей

Последние 10-15 лет объём внутренних и международных грузоперевозок существенно вырос. А спрос, как всем известно, рождает предложение. Поэтому, количество транспортных компаний тоже увеличилось в десятки раз.

Несмотря на это, далеко не каждая компания может похвастаться высоким уровнем сервиса и адекватными расценками за услуги. Разумеется есть исключения, но их не так много. В их числе транспортная компания Монополия, которая в настоящий момент является одним из лидеров рынка.

О компании

Монополия – это транспортно-логистическая компания, которая когда-то начинала свой путь как обычный перевозчик.

Компания была создана в далеком 2006 году и за это время из небольшой транспортной компании сумела вырасти в одного из лидеров рынка, существенно расширив перечень предлагаемых услуг и поменяв формат работы.

Сейчас команда ГК Монополия могут смело сказать, что они знают о грузоперевозках все и даже больше. На сайте компании можно изучить информацию о ней, историю, найти контактные данные. Если есть вопросы, можно связаться с менеджером по номеру телефона: 8 812 309 73 18, заказав Обратный звонок на сайте, либо написав на адрес электронной почты, который также там указан.

Услуги

Уже давно Монополия перестала быть просто перевозчиком, так как перечень предлагаемых услуг и возможностей, которые предоставляются для клиентов и партнеров, существенно возрос.

Головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Но, представительства компании есть в нескольких десятках регионов страны, что уже говорит об огромных масштабах деятельности. В настоящее время структура группы достаточно сложная, включает в себя несколько крупных компаний, каждая из которых специализируется на выполнении определенных работ:

ООО «МОНОПОЛИЯ» — это транспортно-логистическая компания, у которой есть свой собственный автопарк. Средний возраст большинства автомобилей составляет 2,5-3 года. Компания занимается осуществлением грузоперевозок, а также техническим обслуживанием транспортных средств ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».

ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» — это уникальная в своем роде, по крайне мере в нашей стране, цифровая платформа на рынке перемещения грузов в сегменте FTL. Она занимается непосредственно выполнением грузоперевозок, подключает партнеров, находит и распределяет заказы. Также ее задачи заключаются в привлечении новых клиентов и ведении действующих.

Это лишь малая часть компаний, которые включает в себя холдинг. ГК Монополия готова к сотрудничеству, как с грузовладельцами, так и частными перевозчиками, которые готовы стать партнером и выполнять заказы.

Узнать подробнее о сотрудничестве и условиях предоставления услуг можно на сайте компании.