Виды микроавтобусов для перевозки людей

Микроавтобус является транспортным средством, обладающее небольшой длиной и использующееся для перевозки небольшого количества пассажиров, а также для перевозки малогабаритных грузов. В основном используются службами такси и небольшими производственными компаниями. Также часто они используются компаниями, предоставляющими микроавтобусы на прокат, и как раз такой вот компанией является фирам Order Bus, где можно арендовать микроавтобус 6-8 мест по доступным ценам.

Наиболее востребованные модели микроавтобусов.

Существует множество марок и моделей микроавтобусов. Рассмотрим некоторые из них:

Ford Tourneo. Этот универсальный микроавтобус был создан в 2012 году. Рейсталинг прошёл 2017 году. Отличается весьма неординарным дизайном, довольно вместительным салоном, хорошей оснасткой и довольно-таки мощным дизельным двигателем;

Этот универсальный микроавтобус был создан в 2012 году. Рейсталинг прошёл 2017 году. Отличается весьма неординарным дизайном, довольно вместительным салоном, хорошей оснасткой и довольно-таки мощным дизельным двигателем; Mersedens-Benz. Его еще называют штутгартским минибусом. Был выпущен с конвейера в 2006 году. После выпуска неоднократно проводились обновления этой модели. Отличается симпатичным внешним видом, большим количеством модификаций. Может оборудоваться как бензиновыми, так и дизельными двигателями;

Его еще называют штутгартским минибусом. Был выпущен с конвейера в 2006 году. После выпуска неоднократно проводились обновления этой модели. Отличается симпатичным внешним видом, большим количеством модификаций. Может оборудоваться как бензиновыми, так и дизельными двигателями; Hyundai H350. Является комфортабельным и вместительным пассажирским транспортным средством. В основном используется для перевозок персонала солидными компаниями и в элитных службах такси. Отвечает всем стандартам предусмотренным для этого класса автомобилей;

комфортабельным и вместительным пассажирским транспортным средством. В основном используется для перевозок персонала солидными компаниями и в элитных службах такси. Отвечает всем стандартам предусмотренным для этого класса автомобилей; Citroen Jumpy. Новая генерация этого микроавтобуса была выпущена в середине 2016 года. Имеет несколько модификаций, современный салон, оснащен экономным дизельным двигателем;

Новая генерация этого микроавтобуса была выпущена в середине 2016 года. Имеет несколько модификаций, современный салон, оснащен экономным дизельным двигателем; Peugeot Expert. Выпуск этого микроавтобуса начался в 2007, а уже в 2016 году был прекращен. Он отличается оригинальным внешним видом, просторным салоном, а также надёжностью конструкции;

Выпуск этого микроавтобуса начался в 2007, а уже в 2016 году был прекращен. Он отличается оригинальным внешним видом, просторным салоном, а также надёжностью конструкции; VW Crafter. Этот микроавтобус впервые был выпущен в 2006, далее сериями выпускался до конца 2016 года. Его модификации сильно отличаются по габаритам и вместительности. Оснащался только дизельными двигателями.

Категории микроавтобусов.

Микроавтобусы по своему предназначению делятся на три категории: