Виды климатического оборудования Mitsubishi Electric

Mitsubishi – семейство компаний. Под означенным брендом осуществляется выпуск самой различной продукции – от бытовой техники до специализированной автотехники. В России японский бренд известен своей климатической техникой. Напомним, что именно Mitsubishi создал первую в мире сплит-систему. Эти кондиционеры до сих пор остаются самыми распространёнными (речь идёт о конструктивном типе, а не о японских кондиционерах в принципе). В России Mitsubishi Electric был признан брендом №1 в 2017 году. С тех пор позиции японцев на российском рынке только упрочились.

Mitsubishi Electric, официальный сайт которого доступен в режиме 24/7, позволит заказать необходимую климатическую технику на выгодных условиях. Напомним, что японский производитель выпускает не только бытовые кондиционеры, но и комплексные решения для коммерческих, промышленных помещений. Мультизональные системы стали пользоваться популярностью не только в производственных цехах, но и в частной недвижимости.

Японская техника на острие прогресса

Преимущества, которыми обладает климатическая техника от Mitsubishi:

высокая степень энергоэффективности;

бесшумность работы;

высокие экологические стандарты;

современный дизайн.

Амплитудно-импульсная модуляция при снабжении оборудования электроэнергией позволяет достигать высокой энергоэффективности. В результате, тезис о том, что кондиционер потребляет огромную мощность из сети, больше не имеет под собой основания.

Конечно, кондиционер не может работать абсолютно бесшумно. Но в сравнении с конкурирующими решениями, климатическая техника от Mitsubishi лидирует по показателям шумности во время работы.

Эстетика для техники – тоже не последняя характеристика. В особенности это касается бытовых кондиционеров.

Модельный ряд техники для кондиционирования воздуха

Японцы продолжают активно развивать это направление, внедряя новые технологии. Сегодня в линейке бренда присутствуют решения для частного использования, полупромышленные системы, тепловые насосы и т.д.

Главным преимуществом бытовых климатических систем является 3D анализ помещения. Речь идёт о том, что кондиционер способен понимать, присутствуют ли люди в комнате. Если комната пуста, кондиционер автоматически отключается.

Тепловой насос серии Zubadan также заслуживает внимания. В отличие от конкурентов, он может исправно функционировать даже при морозе в -25 градусов. Для России это большой плюс.

Отметим, что подобное оборудование всегда является частью более сложной системы.

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В видео представлен отзыв клиентов о Mitsubishi Electric: