Многие люди порой замечали такой удивительный момент, если в летнюю жару проводить время в теплой воде, то выйдя на сушу, вы будете ощущать небольшую прохладу.

Причем такое ощущение будет создаваться даже, несмотря на высокую атмосферную температуру и теплую воду. Такой эффект называется испарением. Именно по такому принципу работает и наш организм, чтобы охладить тело путем выделения пота.

Такую технологию на сегодняшний день применяют, когда требуется понизить температуру воздуха в зданиях. И именно эта особенность и заложена в оборудование, которое мы будем рассматривать в данной статье.

На сегодняшний день для понижения температуры воздуха в зданиях применяются очень компактные приборы. Неплохим выбором среди таких приборов является охладитель воздуха Jhcool JH157, отличающийся высокой надежностью.

Подробнее про охладитель воздуха JhcoolJH157 смотрите по этой ссылке -https://electromotor.kiev.ua/p/1554285-promyshlennyy-ohladitel-vozduha-jhcool-jh157/

Особенности испарительных охладителей

Испарительные охладители – специальные устройства, с помощью которых в любом помещении можно охладить воздух до комфортной температуры.

Выходящий из таких приборов воздух получается увлажненным и очищенным. Охлаждение воздуха выполняется путем испарения воды внутри прибора.

В этом процессе не участвуют химические вещества, что обеспечивает экологическое кондиционирование. Такая технология не требует больших энергозатрат.

Конструкция охладителя

Испарительные охладители – аппараты, состоящие из вентиляторов, имеющие простое конструктивное исполнение. Для всасывания воздуха в таких вентиляторах на корпусе используются специальные отверстия, после чего он проходит через фильтр и все это время смачивается водой.

В результате этого вода испаряется и тем самым происходит охлаждение воздуха в помещении. Благодаря системе фильтров, которая имеется в таком оборудовании, происходит качественная очистка воздуха от вредных примесей и неприятных запахов. В некоторых приборах даже имеется возможность ароматизации воздуха.

Очень важно при использовании такого климатического оборудования добиться того, чтобы то количество воздуха, которое было введено в помещение, вывелось из него через окна или вытяжную вентиляцию. В противном случае в помещении может быть очень влажно.

В результате чего на стенах даже может появиться грибок. Такие охладители могут использоваться в качестве кондиционеров или обычных вентиляторов, что очень удобно в самых разных ситуациях.

Кроме того, периодическое использование вентилятора позволяет понизить влажность воздуха в помещении.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про охладитель воздуха Jhcool JH157.