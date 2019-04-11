Кондиционер и сплит-система – в чем разница

Создание комфортного климата в квартире сложно представить без кондиционера или сплит-системы. Они выполняют одну и ту же функцию – изменение температуры и влажности воздуха. Кондиционеры оптом по доступным ценам от дистрибьютора в Москве предлагает компания ОПТ Климатлайн.

Чем же отличается эта климатическая техника?

Конструкция

Сплит-система состоит из двух блоков (внешний и внутренний). Внешний блок крепится на стене здания и выводит отходы работы внутреннего блока. Именно в помещении расположен главный функциональный узел.

Моноблочные кондиционеры объединяют в себе все функции. Отработанная влага собирается в специальном резервуаре, который периодически нужно опустошать. Горячий воздух выходит на улицу по гофротрубе через отверстие в стене или окне.

Расположение внутри помещения

Внутренний блок сплит-системы монтируют в любом месте комнаты, в зависимости от пожеланий клиента и его конструкции.

Расстояние от окна до кондиционера ограничено длиной выводящей трубы и не превышает двух метров.

Стоимость монтажа

Затраты на подключение кондиционера состоят из расходов на обустройство выходного отверстия для трубы или приобретения чехла на окно. С их помощью труба выводится в приоткрытое окно, но уличный воздух не проникает внутрь.

Монтажные работы по установке сплит-системы стоят гораздо дороже, до трети стоимости комплекта оборудования.

Шум

Самый громкий механизм в сплит-системе вынесен на улицу.

В цельных кондиционерах все процессы происходят внутри помещения, поэтому уровень шума значительно выше.

Площадь помещения

Самые мощные моноблочные кондиционеры рассчитаны на 20-30 кв. метров.

Аналогичные сплит-системы легко справятся с 50-60 кв. метрами. Большие помещения кондиционирует комплекс внутренних блоков единой сплит-системы.

Дополнительные функции

Из-за всех ограничений и недостатков спрос на внутренние кондиционеры невысок. Поэтому производители не стремятся внедрить дополнительные возможности. К тому же, это увеличит размер блока.

Сплит-системы предлагают широкий набор дополнительных функций: ионизация воздуха, климат-контроль, программируемый режим работы и дистанционное управление.

В целом, сплит-система – это улучшенная версия стационарного кондиционера. Разделение на внутренние и внешние блоки позволяет создавать системы вентиляции для различных целей: от домашнего использования до промышленных масштабов. Различные конструкции внутренних блоков разработаны для разнообразных задач.