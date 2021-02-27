Виды кабельных стяжек и хомутов

Кабельные стяжки и хомуты – универсальные приспособления, позволяющие с минимальными затратами, надежно осуществить маркировку, крепление, бандажирование кабеля при выполнении электромонтажных и других работ.

В последнее время наибольшую популярность обрели пластмассовые хомуты. Они легкие, надежные, прочные, не проводят электричество, стоят недорого. Существует огромное разнообразие стяжек и хомуток для кабелей. Кабельные стяжки нейлоновые в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://tematools.com.ua/g6300579-kabelnye-styazhki-homuty.

Виды стяжек и хомутов для кабелей

Выбор очень большой. Они могут быть разной ширины, длины. И это сильно влияет на их прочностные характеристики, вес и нагрузки, которые они могут выдержать. Некоторые можно соединять друг с другом, если требуется закрепить жгут из большого количества проводов.

Чем шире хомут, тем больше нагрузку он может выдержать. В зависимости от того, где именно они применяются, кабельные стяжки делятся на:

Внутренние

Наружные (уличные).

Уличные хомуты подвергаются более серьезным нагрузкам, чем те, что используются внутри помещений.

Поэтому при их производстве в состав добавляют дополнительные компоненты, чтобы повысить устойчивость к негативному воздействию внешней среды.

Наружные хомуты способы выдерживать прямое воздействие УФ-лучей, перепады температуры, высокий уровень влажности, пыль и так далее. Внутренние стяжки не такие прочные и устойчивые, но это им не требуется, так как нагрузки меньше. Со своими задачами они справляются прекрасно.

Какие еще бывают стяжки и хомуты для кабелей

Также в зависимости от количества допустимых использований, хомуты могут делиться на:

Одноразовые

Многоразовые.

Из самого названия понятно, что одноразовые можно использовать только 1 раз.

Многоразовые модели можно многократно открывать и закрывать. Они прекрасно сохраняют свои свойства и прочностные характеристики. По конструкции и назначению, кабельные стяжки также делятся на:

Термостойкие

С анкерным креплением

Термостойкие

Усиленные

С двойным замком

С дюбелем

С площадкой для дюбеля

Шариковые разъемные

Шариковые с шильдиком

С горизонтальным замком

С рычагом для открывания

С площадкой для крепления.

Цвета могут быть разные.

Это не только красиво и позволяет добиться максимальной эстетики при монтаже кабелей, но и осуществить их маркировку. В дальнейшем если потребуется выполнить ремонт или какие-то другие работы, цвет кабелей подскажет, какой из них для чего нужен, к какому оборудованию подключен и не только.