Виды кабельных стяжек и хомутов

Кабельные стяжки и хомуты – универсальные приспособления, позволяющие с минимальными затратами, надежно осуществить маркировку, крепление, бандажирование кабеля при выполнении электромонтажных и других работ.
В последнее время наибольшую популярность обрели пластмассовые хомуты. Они легкие, надежные, прочные, не проводят электричество, стоят недорого. Существует огромное разнообразие стяжек и хомуток для кабелей. Кабельные стяжки нейлоновые в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://tematools.com.ua/g6300579-kabelnye-styazhki-homuty.
Виды стяжек и хомутов для кабелей
Выбор очень большой. Они могут быть разной ширины, длины. И это сильно влияет на их прочностные характеристики, вес и нагрузки, которые они могут выдержать. Некоторые можно соединять друг с другом, если требуется закрепить жгут из большого количества проводов.
Чем шире хомут, тем больше нагрузку он может выдержать. В зависимости от того, где именно они применяются, кабельные стяжки делятся на:
- Внутренние
- Наружные (уличные).
Уличные хомуты подвергаются более серьезным нагрузкам, чем те, что используются внутри помещений.
Поэтому при их производстве в состав добавляют дополнительные компоненты, чтобы повысить устойчивость к негативному воздействию внешней среды.
Наружные хомуты способы выдерживать прямое воздействие УФ-лучей, перепады температуры, высокий уровень влажности, пыль и так далее. Внутренние стяжки не такие прочные и устойчивые, но это им не требуется, так как нагрузки меньше. Со своими задачами они справляются прекрасно.
Какие еще бывают стяжки и хомуты для кабелей
Также в зависимости от количества допустимых использований, хомуты могут делиться на:
- Одноразовые
- Многоразовые.
Из самого названия понятно, что одноразовые можно использовать только 1 раз.
Многоразовые модели можно многократно открывать и закрывать. Они прекрасно сохраняют свои свойства и прочностные характеристики. По конструкции и назначению, кабельные стяжки также делятся на:
- Термостойкие
- С анкерным креплением
- Термостойкие
- Усиленные
- С двойным замком
- С дюбелем
- С площадкой для дюбеля
- Шариковые разъемные
- Шариковые с шильдиком
- С горизонтальным замком
- С рычагом для открывания
- С площадкой для крепления.
Цвета могут быть разные.
Это не только красиво и позволяет добиться максимальной эстетики при монтаже кабелей, но и осуществить их маркировку. В дальнейшем если потребуется выполнить ремонт или какие-то другие работы, цвет кабелей подскажет, какой из них для чего нужен, к какому оборудованию подключен и не только.