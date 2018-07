Как выбрать брокера Форекс

Современная экономическая картина такова, что какая-то из иностранных валют терпит свое падение или взлет, и это в свою очередь дает возможность заработать на обмене на биржах. Но для того, чтобы безопасно и правильно совершить обмен между покупателем и продавцом необходимо начать сотрудничество с надежным брокером на рынке Форекс.



Брокеры и трейдеры должны начать свое сотрудничество путем заключения договора, но перед этим надо убедится в надежности брокера. В этой статье рассматриваются все нюансы, которые стоит учесть при выборе брокера.

Определение рейтингов

На данный момент не существует универсального рейтинга, номинации, которые определили бы, какой брокер лучше. Но существуют конкретные критерии, по которым составляется рейтинг, и таких рейтингов большое количество. Кроме этого, пользователи могут оценить определенного форекс-брокера после своего сотрудничества путем голосования.

Ниже указаны самые известные рейтинги, по которым вы можете определить, сотрудничать с брокером или нет.

Национальное рейтинговое агентство

НРА функционирует более 10 лет, и за этот период стало одним из самых топовых в России. Сотрудники национального рейтингового агентства определяют надежность брокера исходя из:

финансовых показателей компании;

репутации, срока работы и т.д.;

позиции компании на рынке.

После того, как НРА окончило определение и позиции по вышеперечисленным факторам, оно дает каждому брокеру такие оценки:

А/АА/ААА – самые высокие оценки надежности;

В/ВВ/ВВВ – средние оценки надежности;

С/СС – низкие оценки надежности.

Financial One

Журнал Financial One начал ежемесячно составлять топ компаний-брокеров с 2010-го года. Показатели операции торга брокера, его аудитория – именно по этим пунктам составляется рейтинг от Financial One.

Отзывы от пользователей

Если вас интересует самая субъективная оценка, касающаяся компаний-брокеров на российском рынке, как рейтинг вы можете использовать пользовательские отзывы. Так или иначе, пользователи не будут лукавить и откажутся от осторожности, которой могут следовать НРА и журналы. Но как, впрочем, и все отзывы, пользовательские комментарии можно купить за небольшую сумму или накрутить с помощью ботнета.

Итак, в заключении стоит подытожить, что, если вы желаете начать трейдерскую карьеру и планируете сотрудничать с какой-то компанией-брокером, обращайте внимание и исходите из надежности и безопасности, репутации и качества, а также цены заключения договора.