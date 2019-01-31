Что такое банкротство физлица

Такая процедура, как банкротство, ранее проводилась только в отношении организаций и предприятий. Но с недавних пор объявить себя банкротом могут и простые граждане, называемые на юридическом языке физическими лицами.
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Особенности процедуры
Признать кого-либо банкротом может только арбитражный суд. В ходе судебных заседаний доказывается неспособность гражданина выполнить свои обязательства перед кредиторами.
Претендовать на проведение процедуры банкротства можно в таких случаях:
- Долговые обязательства перед кредиторами превышают 500 тыс. рублей. Учитываются долги гражданина перед официально зарегистрированными организациями.
- Выплаты по кредитным обязательствам не осуществляются на протяжении трех и более месяцев.
Инициировать процедуру банкротства может Федеральная налоговая служба или кредиторы. Также обратиться в арбитражный суд может и должник. Если у него имеются непомерные долговые обязательства перед несколькими организациями, то закон предписывает проведение процедуры банкротства в обязательном порядке. Должник должен обратиться в суд сразу после наступления ситуации, описанной выше.
Плюсы и минусы
После того, как суд признает гражданина банкротом, его имущество будет распродано для погашения долгов. Вся обязательства, оставшиеся без удовлетворения из-за нехватки средств, будут попросту списаны. Но при этом банкрот лишается некоторых прав:
- распоряжаться своим имуществом (продавать его, передавать в залог и т.д.). На время рассмотрения дела все, что есть в собственности должника переходит в конкурсную массу. Такое имущество реализовывают для погашения хотя бы части долгов;
- покидать пределы страны, если суд не вынесет обратного решения;
- управлять банковскими счетами. С момента начала процедуры их замораживают;
- занимать руководящие посты в организациях или принимать косвенное участие в процессе управления юридическим лицом.
Также банкрот обязан на протяжении последующих пяти лет сообщать о факте его признания таковым всем банкам и кредитным организациям при оформлении заявки на получение займа.
Процедура признания физического лица не является бесплатной. Потребуется оплатить госпошлину при обращении в суд, выплатить вознаграждение управляющему и т.д. Но в итоге гражданин оказывается полностью освобожденным от необходимости возвращать кредит и выплачивать проценты по нему. Также прекращается и действие исполнительных документов в отношении должника, объявленного банкротом.