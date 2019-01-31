Что такое банкротство физлица

Такая процедура, как банкротство, ранее проводилась только в отношении организаций и предприятий. Но с недавних пор объявить себя банкротом могут и простые граждане, называемые на юридическом языке физическими лицами.

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Особенности процедуры

Признать кого-либо банкротом может только арбитражный суд. В ходе судебных заседаний доказывается неспособность гражданина выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Претендовать на проведение процедуры банкротства можно в таких случаях:

Долговые обязательства перед кредиторами превышают 500 тыс. рублей. Учитываются долги гражданина перед официально зарегистрированными организациями. Выплаты по кредитным обязательствам не осуществляются на протяжении трех и более месяцев.

Инициировать процедуру банкротства может Федеральная налоговая служба или кредиторы. Также обратиться в арбитражный суд может и должник. Если у него имеются непомерные долговые обязательства перед несколькими организациями, то закон предписывает проведение процедуры банкротства в обязательном порядке. Должник должен обратиться в суд сразу после наступления ситуации, описанной выше.



Плюсы и минусы

После того, как суд признает гражданина банкротом, его имущество будет распродано для погашения долгов. Вся обязательства, оставшиеся без удовлетворения из-за нехватки средств, будут попросту списаны. Но при этом банкрот лишается некоторых прав:

распоряжаться своим имуществом (продавать его, передавать в залог и т.д.). На время рассмотрения дела все, что есть в собственности должника переходит в конкурсную массу. Такое имущество реализовывают для погашения хотя бы части долгов;

покидать пределы страны, если суд не вынесет обратного решения;

управлять банковскими счетами. С момента начала процедуры их замораживают;

занимать руководящие посты в организациях или принимать косвенное участие в процессе управления юридическим лицом.

Также банкрот обязан на протяжении последующих пяти лет сообщать о факте его признания таковым всем банкам и кредитным организациям при оформлении заявки на получение займа.

Процедура признания физического лица не является бесплатной. Потребуется оплатить госпошлину при обращении в суд, выплатить вознаграждение управляющему и т.д. Но в итоге гражданин оказывается полностью освобожденным от необходимости возвращать кредит и выплачивать проценты по нему. Также прекращается и действие исполнительных документов в отношении должника, объявленного банкротом.