Отделывать помещения деревом – давняя традиция. Происходило это не столько из-за большой любви ко всему натуральному, сколько в силу того, что это был безальтернативный отделочный материал.

Но несмотря на то, что сегодня как натуральные, так и искусственные отделочные материалы продаются в большом многообразии и разнообразии, деревянная отделка не потеряла своей актуальности. Самый распространенный и хорошо всем известный – вагонка, изготавливаемая из различных пород деревьев. Вагонку из липы купить в СПб по выгодной цене можно на сайте lesvspb.ru.

Особенности материала

Вагонка – разновидность пиломатериала представляющего собой длинные деревянные планки определенной ширины. Сегодня вагонкой отделывают балконы, комнаты загородных домов, рабочие бытовки. Это незаменимый материал для отделки бань и саун, где важным является вид породы дерева, из которого произведена вагонка.

Для всех банных помещений – раздевалка, парилка, моечное самым оптимальным вариантом будет вагонка, изготовленная из липы. Хвойные породы деревьев содержат смолы, которые выходят на поверхность при сильном термическом воздействии и одно не осторожное соприкосновение с пятном смолы может стать причиной сильного ожога.

Это только один из факторов, почему лучше использовать липовую вагонку, чем материал, выполненный из другой породы древесины. Кроме этого, существует еще ряд факторов в пользу липовой вагонки для отделки помещений бани.

Преимущества использования вагонки из липы

Каждая порода древесины обладает своей структурой, плотностью, стойкостью к воздействию воды, цветовой гаммой. В структуре вагонки из липы содержится малое количество дефектов, поэтому материал практически всегда однороден, с небольшим рельефом поверхности, не требует серьезной доработки после установки.

У липы неплотная структура, поэтому она не сильно нагревается под воздействием высокой температуры, что является немаловажным фактором. Кроме этого, в помещениях отделанных деревом осуществляется естественный воздухообмен и вентиляция.

По цвету, липовый пиломатериал относится к светлым тонам, начиная от желтого и заканчивая светло-коричневым. Поэтому помещения получаются светлыми, что также важно, так как в банях принято устанавливать окна небольших размеров.

Перед началом монтажа досок их рекомендуется некоторое время выдержать в теплом помещении, а установку осуществлять на заранее созданную обрешетку.