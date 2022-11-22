Виды газонной травы: какой газон лучше всего подходит для вашего сада?

Прежде чем сажать новый газон, важно знать тип почвы, где вы хотите посеять семена и что вы хотите делать со своим газоном. Вот наш путеводитель по множеству различных сортов трав.

Выбрав правильные семена для газона, вы уже на шаг приблизились к газону своей мечты.

У каждого есть газон – это не может быть так сложно! По крайней мере, так думают многие начинающие садоводы. Посадка газона может показаться тривиальной задачей, но важно выбрать правильные семена для правильного места. Читайте дальше, чтобы узнать, какие семена трав лучше всего подходят для вашего сада.

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Посев нового газона: какой тип семян трав мне нужен?

При создании нового газона не существует универсального решения. Климат, почва и экспозиция влияют на семена трав. Таким образом, важно выбрать смеси семян для газонов, подходящие для вашей местности. Выбрав правильную смесь семян заранее, вы сможете избежать проблем с сорняками, мхом, плохим ростом и трудоемкостью ухода в дальнейшем.

Но какой тип травы подходит именно вам?

Вот таблица, которая поможет вам определиться. Учитывайте как тип почвы, так и то, как вы хотите использовать свой газон.



Условия Рекомендуемый тип газона Очень хорошая суглинистая супесчаная почва; богат гумусом. Без глубокого уплотнения. Полное солнце. Любой газон общего назначения, в том числе износостойкий газон. Декоративные газоны и газоны для гольфа, требующие особого ухода. Легкая, бедная почва с высоким.м песка; мало гумуса. Без глубокого уплотнения. Солнечный до полутенистого. Низкий уровень осадков. Засухоустойчивый газон для приусадебных участков. Ландшафтный газон для сухих участков, по которым нельзя ходить. Почва среднего качества. Практически полное отсутствие уплотнения. Солнечный до полутенистого. Территория обустроена и используется (вечеринки в саду, спорт). Все типы травы, включая износостойкий газон. Почва среднего качества. Практически полное отсутствие уплотнения. Полутень в течение многих часов дня. тенистый газон; для однородности высаживайте даже на солнечных участках. Нормальная, богатая питательными веществами или бедная питательными веществами почва. Район редко, если когда-либо ходил. Цветущие почвопокровные растения, такие как наши семена для пчел, бабочек или насекомых. Возможен ландшафтный газон, но он менее привлекателен. Каменистая подпочва. Сильно уплотнен. Солнечно до тени. Смеси семян для автостоянок/гравийных газонов.

Совет: если у вас нормальная почва и вы хотите сэкономить время и воду, используйте засухоустойчивые семена для газонов. Засухоустойчивая трава требует значительно меньше воды, чем обычная трава, особенно в засушливые периоды. Однако он имеет несколько иной внешний вид, чем газон общего назначения.

В зависимости от использования требуется разная трава — спортивные поля, например, должны быть очень эластичными.

Резюме: какие семена трав я должен купить?

В большинстве приусадебных участков можно использовать прочные газонные семена. Износостойкие газоны хорошо растут на нормальной почве и в умеренных условиях. Однако, если в вашем саду много тени, засуха или почва очень уплотнена, используйте специальные семена для газонов. Цветущие почвопокровные растения, не требующие особого ухода, также подходят для участков с низким уровнем использования.

Укладка нового газона: есть ли смысл использовать рулоны?

Если вы хотите быстро озеленить территорию, вам могут пригодиться рулоны газона. Однако имейте в виду, что некоторые рулоны газона специально разработаны для декоративного или спортивного использования; или для сухих или тенистых мест. К тому же уложить газон не так просто, как может показаться, а цена за квадратный метр значительно выше, чем у самосева.

Кроме того, засев собственного газона более экологичный, чем использование газона в рулонах. Рулоны дерна производятся в других местах и ??занимают пахотные земли. Они также потребляют минеральные удобрения и вывозятся и транспортируются большими машинами. Прочитайте наше подробное сравнение рулонов газона и посева газона, чтобы узнать больше.

Газон очень быстро озеленяет территорию, но имеет более высокую цену за квадратный метр.

Как улучшить существующий газон

Если у вас есть неопрятный газон, полный сорняков и мха, и ему не хватает силы, первое, что нужно решить, — стоит ли его спасать. Улучшение вашего газона может иметь смысл, если на всей территории все еще много саженцев травы.

Чтобы улучшить свой газон, косите его очень коротко, скарифицируйте и аэрируйте плотную почву. Затем примените удобрение для газонов с медленным высвобождением и, возможно, известь. Наконец, посейте подходящую смесь семян газона.

Если, с другой стороны, ваш газон почти полностью покрыт мхом или сорняками, лучше всего перевернуть его и полностью засеять этот участок.

Совет: Однородные газоны лучше. Таким образом, лучше либо регенерировать существующий газон, либо засеять совершенно новый газон. Не делайте пополам.

Если по всей площади все еще много саженцев травы, регенерация имеет смысл.

Что следует учитывать при создании или улучшении газонов

Правильное время

Лучше всего засеять новый газон или улучшить существующий газон в период с апреля по октябрь. В идеале стремитесь к концу апреля — началу мая или с сентября по октябрь. В общем, важно, чтобы при посеве семян температура оставалась выше 12°C, чтобы они правильно проросли.

Какой тип газона лучше?

Газонные смеси семян всегда состоят из нескольких родов, видов и сортов трав. Ни один сорт газона не может быть хорошим, плохим или лучшим; каждый имеет разные сильные и слабые стороны. Хитрость заключается в том, чтобы выбрать правильную смесь для ваших нужд и условий. Обратитесь к таблице выше, чтобы узнать больше!

Подсев газона

Если ваш газон не слишком поврежден, но растет медленно и на нем видны небольшие пробелы, выберите подсев – быструю регенерацию мини-газона.

Ремонт газона

Если на вашем газоне есть несколько больших дыр, вызванных, например, кротовиной или тяжелыми предметами, то лучше всего провести ремонт газона.