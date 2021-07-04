Зачем нужны приватные IPv4 прокси

Большинство пользователей интернета не хотели бы, чтобы за ними наблюдали, а их действия в сети отслеживали. Но активность фиксирует провайдер, сайты, которые посещаются. В некоторых случаях анонимность требуется не просто потому, что так захотелось, а потому что в противном случае вообще невозможно будет выполнить те или иные действия в интернете из-за ограничений.

Для того чтобы решить данную задачу прибегают к приватным ipv4 прокси. Данная услуга сейчас доступна практически для любого пользователя. Заказать необходимое количество приватных быстрых прокси можно на сайте Proxy-Seller.ru.

Что это такое

Приватный ipv4 прокси — это протокол передачи данных, который позволяет поменять ip-адрес устройства, с помощью которого осуществляется вход в интернет и посещаются те или иные ресурсы.

Получается, что пользователь заходит в интернет и на нужные ему ресурсы при помощи того же устройства. Но сам провайдер и сайты видят совсем другой IP адрес. Он с минимальными затратами, не покупая другой компьютер или иное устройство для подключения к интернету, решает проблему с блокировкой.

Неудивительно что приватные ipv4 прокси как востребованы у отдельных категорий пользователей.

Кому могут потребоваться эти услуги

В основном это люди, которые работают в интернете и у них большая активность.

Это могут быть:

Рекламщики

Маркетологи

SMM-менеджеры и не только.

Особенность работы таких специалистов заключается в том, что им необходимо использовать большое количество аккаунтов в социальных сетях и на других сайтах. Практически любой ресурс отслеживает действия с каждого IP, чтобы не было спама.

Наличие большого количества аккаунтов противоречит правилам использования сайта. Поэтому ip-адрес, если отмечается слишком большая активность, может быть заблокирован. Чтобы такого не было меняют IP адрес.

Обычным людям данная услуга может потребоваться том случае, когда необходимо зайти на какой-то заблокированный ресурс или если есть ограничения, связанные с их географическим местонахождением.

Как воспользоваться услугой

Ничего сложного нет. Куда-то идти не требуется.

Есть специализированные компании, которые предлагают услуги приватных ipv4 прокси. У всех у них есть сайты в интернете, где можно оформить заказ, оплатить и воспользоваться услугой.

Главное предварительно навести немного справки, чтобы быть уверенным в том что компания предоставляет качественные услуги. Приватный ipv4 прокси не просто меняет IP адрес, но и страну, что очень удобно.