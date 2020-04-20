Виды фасадных рекламных вывесок и технология их изготовления

Этот вид рекламной продукции на сегодняшний день пользуется особенной популярностью. Она может являться как самостоятельным элементом, так и вписываться в общий интерьер сооружения.

Конструкция вывески плотно прилегает к фасаду. В основном на такой конструкции применяются элементы с фирменным стилем и оттенки фирмы, а также указывается адрес и контактная информация. Габариты вывески могут быть различными. Это напрямую зависит от строения, а также от пожелания заказчика.

Рекламные вывески на фасаде можно считать своеобразной визитной карточкой определённой фирмы. Чем стоимость больше, тем реклама лучше запомнится. Она может привлекать внимание потенциального клиента своим ярким и броским дизайном.

В том случае, если вывеска будет неаккуратной и тусклой, то клиент не обратит никакого внимания на такую рекламу, так как она уже вызовет недоверие.

Наиболее распространёнными разновидностями фасадной вывески являются:

Световые буквы либо же объёмные вывески. Благодаря светодиодам осуществляется подсветка элементов. Чтобы лампочки имели продолжительный период службы, необходимо отдавать предпочтение лишь проверенным производителям. Яркость подсветки можно регулировать с помощью ширины шага размещения элементов. При этом потребление энергии будет не очень высоким. Также световые элементы могут быть произведены со светодиодами открытого типа. Но могут они быть и с баннерным полотном или же с акриловым закрытым стеклом.

Несветовые типы вывесок являются менее заметными. Это панели из металла или же баннерное полотно, на поверхность которого нанесена аппликация, буквы или же символы из таких материалов, как сталь или алюминий, оргстекло либо же акрил, ПВХ. Благодаря внешней подсветке такую конструкцию можно сделать заметной в тёмное время суток.

Технология изготовления

Наиболее простым видом рекламы является плоская вывеска. Это баннер с нанесённым изображением при помощи печати на специальном принтере. После материал натягивается на каркас либо на короб из древесины или же из металла, пластика и прочих подобных.

А вот световой короб – это конструкция с каркасом жёсткого типа, изготовленного из стали или же из алюминия. На задней стенке закрепляется световой элемент. А вот внешняя часть создана из покрытия, которое пропускает свет. Процесс создания такой рекламы трудоёмкий, так как присутствует большое количество стадий производства.