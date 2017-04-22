Виды фасадного остекления

Фасадное остекление представляет собой сложную систему, которая позволяет добиться презентабельного вида здания с одновременно прочными показателями конструкции. Существует несколько видов таких сооружений, отличающихся, как по дизайну, так и энергоэффективности.

Фасадное остекление в Петербурге — это универсальная возможность выделить здание среди серой массы. Более подробно узнать о таких услугах можно на сайтах специальных организаций.

Классификация стоечно-ригельных систем

Конструкции такого типа являются одними из самых распространенных систем. В качестве опорных элементов здесь используют вертикальные стойки, к которым крепят специальные горизонтальные основания под стекла. Следует отметить, что основная часть подобных элементов располагается с внутренней стороны, что позволяет создавать снаружи привлекательный дизайн.

Подобные системы можно разделить на 2 основных типа:

Закрытый стоечно-ригельный фасад представляет собой конструкцию, которая сооружается из алюминиевого профиля. Отличительной особенностью является наличие специальных крышек, которые удерживают стекло с внешней стороны. Полузакрытая система представляет собой соединение стоечной и структурной. Здесь уже крышки размещаются только с одной стороны (вертикальной или горизонтальной).

Другие разновидности остекления

Существует несколько других способов организовать фасадное остекление дома:

Структурные системы. Конструкции такого рода представляют собой механизмы, в которых отсутствует крепежный профиль с наружной стороны. Фиксация стеклопакета происходит с помощью специального клея, который наносится изнутри стекла. Этот вид остекления относится к теплому, поэтому очень широко распространен.

Спайдерное остекление. Подобные системы в качестве крепежных элементов используют специальные спайдеры (изготавливают из стали). Фиксация стеклопакета производится на «лапки» ранее указанной конструкции, которые могут выдерживать значительные нагрузки. На рынке можно встретить несколько видов дизайнерских решений спайдеров, что дает возможность подбирать их под любой вид экстерьера.

Панорамное остекление. Такой вид конструкций предполагает использование сплошных стекол, которые помещаются в проем от пола до потолка. Обустройство данными системами возможно только для небольших одноэтажных зданий, коттеджей и т.д.

Фасадное остекление это универсальная возможность придать зданию оригинальный дизайн, совместив его с высокими прочностными характеристиками.