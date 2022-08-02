Что входит в педиатрический реанимационный набор
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Что входит в педиатрический реанимационный набор

2 августа 2022

Педиатрический реанимационный набор включает все необходимое для экстренной помощи пациентам детского возраста. К комплектации таких наборов предъявляются строгие требования.

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Состав набора

В педиатрическом реанимационном наборе присутствуют следующие изделия:

  • Комплект дыхательный для проведения ИВЛ ручным методом.
  • Аспиратор механического типа.
  • Комплект аспирационных зондов.
  • Одноразовый бактериовирусный дыхательный фильтр. Такое приспособление позволяет обеспечить надежную защиту от перекрестного бактериального заражения.
  • Ларингеальные и эндотрахеальные трубки.
  • Ларингоскоп детский для оказания неотложной помощи.
  • Набор воздуховодов.
  • Игла Дюфо – трубчатая игла, которая используется при необходимости переливания крови.
  • Комплект для проведения коникотомии (восстановление проходимости дыхательных путей оперативным методом).
  • Спринцовка.
  • Воронка из пластмассы.
  • Канюли и катетеры для внутривенных вливаний.
  • Шприцы.

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Когда применяется

Наличие реанимационного набора во всех детских учреждениях является обязательным.

Набор применяется при возникновении экстренных ситуаций, когда дети нуждаются в неотложной помощи. Реанимационный набор необходимо использовать в следующих случаях:

  • Внезапно обострилось хроническое заболевание.
  • Имеются симптомы, свидетельствующие о тяжелом обезвоживании с риском развития судорожного синдрома и повреждением ЦНС.
  • Удушье, возникшее в силу разных причин: инородный предмет перекрыл дыхательные пути, стремительно развился отек, вызванный острой аллергической реакцией, приступ астмы.

Основное назначение реанимационного набора: быстрое восстановление дыхательной функции, оказание неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях до помещения ребенка в медицинское учреждение.

Таким образом, удается снизить вероятность тяжелых осложнений и летального исхода.

Требования

Педиатрические реанимационные наборы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Корпус саквояжа, в котором размещается содержимое набора, должен быть изготовлен из прочных безопасных материалов.
  • Упаковка должна быть легкой, не увеличивающей в значительной степени общую массу набора.
  • Внутри саквояжа должны присутствовать отсеки, карманы и полости.
  • Инструменты в футляре должны быть надежно зафиксированы.
  • Корпус не должен иметь острых кромок или углов.

Реанимационные наборы универсальны. Их используют сотрудники Скорой помощи, поликлиник, медкабинетов в различных учреждениях.



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