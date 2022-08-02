Что входит в педиатрический реанимационный набор

Педиатрический реанимационный набор включает все необходимое для экстренной помощи пациентам детского возраста. К комплектации таких наборов предъявляются строгие требования.
Состав набора
В педиатрическом реанимационном наборе присутствуют следующие изделия:
- Комплект дыхательный для проведения ИВЛ ручным методом.
- Аспиратор механического типа.
- Комплект аспирационных зондов.
- Одноразовый бактериовирусный дыхательный фильтр. Такое приспособление позволяет обеспечить надежную защиту от перекрестного бактериального заражения.
- Ларингеальные и эндотрахеальные трубки.
- Ларингоскоп детский для оказания неотложной помощи.
- Набор воздуховодов.
- Игла Дюфо – трубчатая игла, которая используется при необходимости переливания крови.
- Комплект для проведения коникотомии (восстановление проходимости дыхательных путей оперативным методом).
- Спринцовка.
- Воронка из пластмассы.
- Канюли и катетеры для внутривенных вливаний.
- Шприцы.
Когда применяется
Наличие реанимационного набора во всех детских учреждениях является обязательным.
Набор применяется при возникновении экстренных ситуаций, когда дети нуждаются в неотложной помощи. Реанимационный набор необходимо использовать в следующих случаях:
- Внезапно обострилось хроническое заболевание.
- Имеются симптомы, свидетельствующие о тяжелом обезвоживании с риском развития судорожного синдрома и повреждением ЦНС.
- Удушье, возникшее в силу разных причин: инородный предмет перекрыл дыхательные пути, стремительно развился отек, вызванный острой аллергической реакцией, приступ астмы.
Основное назначение реанимационного набора: быстрое восстановление дыхательной функции, оказание неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях до помещения ребенка в медицинское учреждение.
Таким образом, удается снизить вероятность тяжелых осложнений и летального исхода.
Требования
Педиатрические реанимационные наборы должны соответствовать следующим требованиям:
- Корпус саквояжа, в котором размещается содержимое набора, должен быть изготовлен из прочных безопасных материалов.
- Упаковка должна быть легкой, не увеличивающей в значительной степени общую массу набора.
- Внутри саквояжа должны присутствовать отсеки, карманы и полости.
- Инструменты в футляре должны быть надежно зафиксированы.
- Корпус не должен иметь острых кромок или углов.
Реанимационные наборы универсальны. Их используют сотрудники Скорой помощи, поликлиник, медкабинетов в различных учреждениях.