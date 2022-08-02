Что входит в педиатрический реанимационный набор

Педиатрический реанимационный набор включает все необходимое для экстренной помощи пациентам детского возраста. К комплектации таких наборов предъявляются строгие требования.

Состав набора

В педиатрическом реанимационном наборе присутствуют следующие изделия:

Комплект дыхательный для проведения ИВЛ ручным методом.

Аспиратор механического типа.

Комплект аспирационных зондов.

Одноразовый бактериовирусный дыхательный фильтр. Такое приспособление позволяет обеспечить надежную защиту от перекрестного бактериального заражения.

Ларингеальные и эндотрахеальные трубки.

Ларингоскоп детский для оказания неотложной помощи.

Набор воздуховодов.

Игла Дюфо – трубчатая игла, которая используется при необходимости переливания крови.

Комплект для проведения коникотомии (восстановление проходимости дыхательных путей оперативным методом).

Спринцовка.

Воронка из пластмассы.

Канюли и катетеры для внутривенных вливаний.

Шприцы.

Когда применяется

Наличие реанимационного набора во всех детских учреждениях является обязательным.

Набор применяется при возникновении экстренных ситуаций, когда дети нуждаются в неотложной помощи. Реанимационный набор необходимо использовать в следующих случаях:

Внезапно обострилось хроническое заболевание.

Имеются симптомы, свидетельствующие о тяжелом обезвоживании с риском развития судорожного синдрома и повреждением ЦНС.

Удушье, возникшее в силу разных причин: инородный предмет перекрыл дыхательные пути, стремительно развился отек, вызванный острой аллергической реакцией, приступ астмы.

Основное назначение реанимационного набора: быстрое восстановление дыхательной функции, оказание неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях до помещения ребенка в медицинское учреждение.

Таким образом, удается снизить вероятность тяжелых осложнений и летального исхода.

Требования

Педиатрические реанимационные наборы должны соответствовать следующим требованиям:

Корпус саквояжа, в котором размещается содержимое набора, должен быть изготовлен из прочных безопасных материалов.

Упаковка должна быть легкой, не увеличивающей в значительной степени общую массу набора.

Внутри саквояжа должны присутствовать отсеки, карманы и полости.

Инструменты в футляре должны быть надежно зафиксированы.

Корпус не должен иметь острых кромок или углов.

Реанимационные наборы универсальны. Их используют сотрудники Скорой помощи, поликлиник, медкабинетов в различных учреждениях.