Виды фасадного остекления частного дома

В последнее время стало модным производить фасадное остекление частного дома. Эта тенденция распространилась не только на большие городские постройки (жилые здания, офисные и культурные центры, торговые объекты), но и малоэтажное строительство, например, загородные дома и пентхаусы. Благодаря своим свойствам фасад из стекла обеспечивает хороший обзор прилегающего участка, улучшает освещённость помещения и придаёт дому оригинальный и достаточно эффектный внешний вид.

Основные виды фасадного остекления

Фасадное остекления как вариант строительства и внешней отделки считается достаточно хорошо отработанной технологией.

Оно классифицируется по следующим признакам:

Типу стекла, которое используется для остекления.

Геометрическим размерам.

Сезонности (зимний или летний вариант остекления).

Форме применяемых стеклопанелей. Они бывают рамные и безрамные.

Типу систем остекления. К ним относятся следующие варианты: стоечно-ригельное, винтовое, структурное, полуструктурное витражное и тип джамбо.

Каждое из видов фасадного остекления обладает своими индивидуальными особенностями.

При выборе типа остекления необходимо проконсультироваться с архитектором и дизайнером, чтобы установленный фасад гармонировал с общей идеей строящегося дома.

Преимущества фасадного остекления частного дома

Современные виды фасадного остекления обладают следующими преимуществами:

Обеспечивают отличное пропускание дневного света во всём спектральном диапазоне.

Благодаря отработанной конструкции имеют высокую теплоизоляцию.

Применяемые материалы (стекло, рамы, уплотнители, фурнитуру) обеспечивают высокую надёжность и долговечность.

Придают частному дому эффектный внешний.

Такое остекление обеспечивает широкий обзор окружающей территории и природных особенностей, например, красивого леса, водоёма, горного массива и т.д.

Применение в конструкции так называемых энергосберегающих технологий обеспечивает экономию затрат на энергообеспечение.

Все современные конструкции фасадного остекления достаточно легок монтируются и обладают хорошей ремонтопригодностью.

По мнению владельцев такого остекления, одним из недостатков можно считать трудоёмкость в обслуживании и проведении уборки.

Это связано с геометрическими размерами, то есть большой площадью поверхности за которой необходимо следить и убирать.