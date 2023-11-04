Виды фасадного остекления частного дома

В последнее время стало модным производить фасадное остекление частного дома. Эта тенденция распространилась не только на большие городские постройки (жилые здания, офисные и культурные центры, торговые объекты), но и малоэтажное строительство, например, загородные дома и пентхаусы. Благодаря своим свойствам фасад из стекла обеспечивает хороший обзор прилегающего участка, улучшает освещённость помещения и придаёт дому оригинальный и достаточно эффектный внешний вид.
Основные виды фасадного остекления
Фасадное остекления как вариант строительства и внешней отделки считается достаточно хорошо отработанной технологией.
Оно классифицируется по следующим признакам:
- Типу стекла, которое используется для остекления.
- Геометрическим размерам.
- Сезонности (зимний или летний вариант остекления).
- Форме применяемых стеклопанелей. Они бывают рамные и безрамные.
- Типу систем остекления. К ним относятся следующие варианты: стоечно-ригельное, винтовое, структурное, полуструктурное витражное и тип джамбо.
Каждое из видов фасадного остекления обладает своими индивидуальными особенностями.
При выборе типа остекления необходимо проконсультироваться с архитектором и дизайнером, чтобы установленный фасад гармонировал с общей идеей строящегося дома.
Преимущества фасадного остекления частного дома
Современные виды фасадного остекления обладают следующими преимуществами:
- Обеспечивают отличное пропускание дневного света во всём спектральном диапазоне.
- Благодаря отработанной конструкции имеют высокую теплоизоляцию.
- Применяемые материалы (стекло, рамы, уплотнители, фурнитуру) обеспечивают высокую надёжность и долговечность.
- Придают частному дому эффектный внешний.
- Такое остекление обеспечивает широкий обзор окружающей территории и природных особенностей, например, красивого леса, водоёма, горного массива и т.д.
- Применение в конструкции так называемых энергосберегающих технологий обеспечивает экономию затрат на энергообеспечение.
- Все современные конструкции фасадного остекления достаточно легок монтируются и обладают хорошей ремонтопригодностью.
По мнению владельцев такого остекления, одним из недостатков можно считать трудоёмкость в обслуживании и проведении уборки.
Это связано с геометрическими размерами, то есть большой площадью поверхности за которой необходимо следить и убирать.