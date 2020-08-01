Отель Элеон — о чем этот сериал и где его снимали

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На российском телевидении не так много сериалов, которые можно считать по-настоящему успешными, востребованными среди зрителя. Таким был сериал «Кухня» во многом благодаря актёрскому составу. Отель «Элеон» во многом продолжение культового шоу. Продюсерами были введены новые персонажи, появлялись и всем полюбившиеся герои «Кухни». Нет ничего удивительного в том, что фанаты сериала интересуются подробностями съёмок, взаимоотношений между актёрами.

Важно подчеркнуть, что в реальности никакого отеля «Элеон» не существует. Съёмки производились в различных локациях. Тем не менее, удалось создать у зрителя устойчивое ощущение реальности всего происходящего на экране.

Три локации съёмок сериала

Действительно, съёмки сериала происходили на трёх различных локациях:

главный павильон;

бизнес-центр «Александр Хаус»;

одна из люксовых гостиниц в непосредственной близости от Шереметьево.

Холл теперь уже знаменитого отеля и стойка ресепшн были выполнены в павильоне. Даже сами актёры выполняли экскурсии по съёмочным площадкам павильона. Однако, в сериале часто присутствуют сцены, открывающие вид на входную группу отеля – подъездные пути и вход.

Эта локация для съёмки была организована в бизнес-центре «Александр Хаус». Объект на Большой Якиманской фанаты шоу обнаружили сразу.

Однако, на пост-продакшене визуальный ряд был доработан. А именно, над входной группой был вставлен логотип отеля «Элеон».

Люксовые номера абсолютно настоящие

Все сцены в номерах были отсняты в действующем отеле. Однако, по представленным интерьерам не удаётся выяснить, о каком конкретно заведении гостиничного бизнеса идёт речь.

Предполагается, что съёмки велись в одной из люксовых гостиниц, которая располагается вблизи от Шереметьево. Съёмочная группа сериала на каждый день съёмок привозила с собой весь необходимый реквизит.

В большей степени это касается тематического декора отеля «Элеон». Производство сериала лежит на Yellow, Black and White. В касте шоу появлялись в том числе и украинские актёры.

Это стало предметом для сплетен, сутью которых явились подозрения в том, что съёмочная площадка на самом деле располагается в Украине. Слухи не получили доказательной базы. Весь съёмочный процесс осуществлялся в Москве.

В видео показана одна из съёмочных локаций сериала отель «Элеон»: