Виды фасадного декора из пенопласта

Фасадный декор из пенопласта разнообразен и доступен. Он позволяет создавать красивые и оригинальные здания без лишних затрат. Благодаря лёгкости монтажа и устойчивости материала фасадные элементы служат долго и сохраняют привлекательный вид.

Такой декор делает архитектуру более выразительной и помогает подчеркнуть индивидуальность каждого дома. Большой выбор изделий из пенопласта предлагает компания Деколайт.

Общие сведения о материале и его применении

Фасадный декор из пенопласта используется для украшения и защиты зданий.

Материал лёгкий, прочный и устойчивый к влаге. Он не утяжеляет стены и подходит для любых архитектурных решений. Пенопласт легко обрабатывается, поэтому элементы можно изготавливать в разных формах и размерах. Такой декор делает фасад выразительным и завершённым. Дополнительно он помогает скрыть неровности стен и придаёт зданию аккуратный вид.

Карнизы и наличники для оформления фасада

Карнизы из пенопласта устанавливаются под крышей и вдоль фасада.

Они подчеркивают линии здания и придают ему завершённый вид. Наличники применяются для оформления окон и дверей. Эти элементы делают проёмы аккуратными и выделяют их на фоне стены. Карнизы и наличники защищают фасад от влаги и помогают скрыть стыки между материалами. Их можно окрашивать в любой цвет, что позволяет гармонично сочетать декор с общим стилем здания.

Колонны и пилястры как элементы классики

Колонны из пенопласта имитируют традиционную архитектуру.

Они могут быть круглыми, квадратными или фигурными. Пилястры крепятся к стене и создают эффект массивных опор. Такие элементы добавляют фасаду солидности и делают его более торжественным. Пенопластовые колонны и пилястры часто применяются в частных домах и общественных зданиях для создания классического стиля. При этом они значительно легче каменных аналогов и проще в установке.

Балюстрады и декоративные панели для акцентов

Балюстрады украшают балконы, террасы и лестницы. Они создают ощущение лёгкости и гармонии.

Декоративные панели из пенопласта используются для нанесения узоров и рельефов на стены.

Панели помогают разнообразить фасад и подчеркнуть его индивидуальность.

Такие элементы легко монтируются и могут быть окрашены в любой цвет.

Панели также позволяют скрыть дефекты поверхности и придать зданию оригинальный стиль.

Молдинги и декоративные пояса для разделения фасада

Молдинги применяются для визуального разделения стен на уровни.

Они создают гармонию и подчёркивают линии здания. Декоративные пояса обрамляют фасад и добавляют ему динамику. Эти элементы помогают скрыть стыки и придают фасаду аккуратность. Молдинги и пояса часто используются для выделения этажей или отдельных архитектурных зон.

Благодаря лёгкости материала монтаж выполняется быстро и без лишних затрат. Барельефы и орнаменты для уникальности

Барельефы из пенопласта изображают узоры, цветы или геометрические фигуры.

Они делают фасад выразительным и неповторимым. Орнаменты украшают отдельные части здания, например фронтоны или углы. Такие элементы позволяют подчеркнуть стиль и индивидуальность постройки. Барельефы и орнаменты легко окрашиваются и сохраняют форму на протяжении долгого времени. Их использование помогает создать эксклюзивный дизайн без применения дорогих материалов.