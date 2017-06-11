идеи за чашечкой кофе

Что такое корпоративный сайт?

11 июня 2017

Безусловно, любая уважающая себя компания, которая планирует в дальнейшем расширяться и завоёвывать всё большую часть рынка, в обязательном порядке должна располагать собственной площадкой в Интернете.

Будучи в Украине Вы всегда сможете заказать разработку непосредственно на месте. К примеру, во Львове традиционно высокий уровень сферы информационных технологий. Объявления вроде «Створення сайту Львів» встречаются достаточно часто и пользуются неизменным спросом.

Основные черты корпоративного сайта

 Основные черты корпоративного сайта

Изначально следует понимать, что корпоративный сайт носит, прежде всего, информационный характер. Дело в том, что на его страницах, как правило, размещается информация:

  • о контактах;
  • о сфере деятельности;
  • о партнёрах;
  • о дистрибьютеркой сети и т.д.

Безусловно, корпоративный сайт не просто нужно, а необходимо использовать в качестве рекламной площадки. Во-первых, подобным образом Вы сможете предельно быстро оповестить потенциальных клиентов об открывающихся акциях или других особых условиях сотрудничества/продажи и т.д.

Во-вторых, стоит ли говорить о том, что систематическое обновление информации на корпоративном сайте в сочетании с разработкой для него фирменного стиля позволяет гарантированно увеличить прибыль.

Дело в том, что потенциальные клиенты видят основательность бренда и с большим доверием относятся к нему. Сайт – это некая площадка, которая обладает датой регистрации, владельцем домена (располагающим ФИО) и т.д.

Обратная связь – это важно

 Обратная связь – это важно

Быть может, компания только развивается и ей жизненно необходимо получить фидбек от своих потребителей. К примеру, если продукт располагает конкретными недостатками, производитель безусловно хочет их устранить, чтобы повысить качество товара и занять большую часть рынка.

Однако, чтобы что-то устранить какую-то проблему, о ней необходимо в первую очередь знать.

На корпоративных сайтах весьма часто устанавливают форумы. Регистрация там присутствует максимально простая. Задача – не считать потенциальную аудиторию (хотя и это вполне привлекательная опция), а обеспечить человеку возможность высказать собственное мнение по конкретному вопросу (в том числе по предложенному топику).

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В ролике описываются действующие тренды в создании корпоративных сайтов сегодня:



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