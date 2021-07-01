Виды автохимии для детейлинга и ее назначение

Детейлинг — весьма популярная уходовая процедура среди автомобилистов. Логично, что она предназначена не для людей, а для машин. Можно сравнить детейлинг с каким-нибудь СПА, массажем или другими приятными процедурами для человека, которые позволяют ему перезагрузиться, обновиться и с новыми силами вернуться в этот мир после посещения салона.

Примерно так ощущает себя и автомобиль. Правда, направлен детейлинг не на то чтобы работать с внутренностями. В порядок приводится внешний вид как снаружи, так и внутри салона. И для этого используются специальные средства, широкий выбор которых представлен на сайте.

Автохимия для детейлинга

Многие не совсем понимают, какие именно процедуры включает в себя детейлинг.

Кто-то считает, что это просто тщательная чистка. На самом деле объём работ в разы больше. И направлены они не только на чистку, но и восстановление свойств некоторых покрытий и элементов. Без специальной химии для этого не обойтись. Для детейлинга используются следующие виды средств:

Для лакокрасочного покрытия: воски, очистители, полироли, пасты, осушители, консерванты и многое другое.

Для ухода за салоном: шампуни, ароматизаторы, кондиционеры, освежители.

Кроме того, в некоторых случаях детейлинг может касаться и двигателя.

Для этих целей используются специальные средства для мытья элементов двигателя, удаления ржавчины и т.д.

Можно ли выполнить процедуру самостоятельно

Теоретически действительно всё можно сделать самостоятельно, если есть свободное время.

Для этого необходимо приобрести все, что нужно, выбрать подходящий день, чтобы было достаточное количество времени. Желательно чтобы работа проводилась в сухую солнечную погоду, либо в закрытом гараже. Перед процедурой машину внутри и снаружи нужно помыть и только потом приступать к следующим этапам.

Кому доверить детейлинг автомобиля

Несмотря на кажущуюся простоту, далеко не всем удается справиться с данной задачей. У кого-то попросту не хватает терпения довести всё до конца, так как это действительно требует приличного количества времени.

Результат, соответственно, не такой как хотелось бы и сильно отличается от того что предлагают в салоне. Если нет желания возиться со всем этим, лучше ничего самостоятельно не покупать, а обратиться в салон, где всё сделают, где есть все необходимые расходные материалы и инструменты.

Пройти процедуру детейлинга можно не только перед продажей авто, как делают многие, но и просто так периодически для себя, чтобы обновлять внешний вид машины, приводить все в порядок, что будет радовать глаз.