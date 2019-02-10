Как пройти процедуру банкротства физическому лицу

С недавнего времени объявить себя банкротом могут обычные граждане, оказавшиеся не в состоянии рассчитаться по имеющимся кредитам. Для этого они должны обратиться в суд с соответствующим заявлением. Сделать это самостоятельно достаточно сложно, чтобы избежать ненужных проблем и проволочек лучше сразу обратиться к юристам, специализирующимся в данной отрасли.

Фанлайф — банкротство физических лиц, является консалтинговой компанией, специалисты которой оказывают сопровождение при банкротстве физических лиц. При этом у должника не возникнет необходимости погружаться в юридические тонкости при подготовке к процессу. Все необходимое за него сделают юристы.

Основные этапы

После того, как будет принято решение о начале процедуры признания себя банкротом, необходимо уведомить об этом кредиторов. После чего можно инициировать процесс. Для этого необходимо:

Обратиться в суд с заявлением и оплатить госпошлину. К заявлению необходимо приложить все, что имеет хоть какое-то отношение к долгам и невозможности с ними рассчитаться. Например, справка о тяжелом заболевании или о потере постоянной работы. Поиск финансового управляющего. Без этого специалиста процедуру банкротства провести невозможно. Посетить судебное заседание, в ходе которого будет проводиться разбирательство по данному вопросу.

Если судья сочтет доводы должника убедительными, то он вынесет решение о начале процедуры банкротства. После этого производится опись имущества и его дальнейшая реализация. Вырученные средства идут на выплату части долгов. Вся процедура может занять от 6 до 8 месяцев. По ее окончании физическое лицо оказывается полностью свободным от каких-либо долговых обязательств.

Последствия

Человек, объявивший себя банкротом, может вести обычную жизнь, ходить на работу или учиться. Он не утрачивает основных гражданских прав, но некоторые ограничения все же будут:

повторная процедура банкротства может быть проведена только через 5 лет;

при обращении за кредитами в различные финансовые организации банкрот обязан сообщать о признании себя таковым. Информировать банки нужно на протяжении пяти лет после процесса;

человек, пошедший процедуру банкротства, не может занимать руководящие должности в течение трех лет.

Эти ограничения не оказывают существенного влияния на качество жизни человека, который избавился от непосильного финансового бремени. Так что у процедуры банкротства больше плюсов, чем минусов.