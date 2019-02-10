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Как пройти процедуру банкротства физическому лицу

10 февраля 2019

С недавнего времени объявить себя банкротом могут обычные граждане, оказавшиеся не в состоянии рассчитаться по имеющимся кредитам. Для этого они должны обратиться в суд с соответствующим заявлением. Сделать это самостоятельно достаточно сложно, чтобы избежать ненужных проблем и проволочек лучше сразу обратиться к юристам, специализирующимся в данной отрасли. Как пройти процедуру банкротства физическому лицу

Фанлайф — банкротство физических лиц, является консалтинговой компанией, специалисты которой оказывают сопровождение при банкротстве физических лиц. При этом у должника не возникнет необходимости погружаться в юридические тонкости при подготовке к процессу. Все необходимое за него сделают юристы.

Основные этапы

После того, как будет принято решение о начале процедуры признания себя банкротом, необходимо уведомить об этом кредиторов. После чего можно инициировать процесс. Для этого необходимо:

  1. Обратиться в суд с заявлением и оплатить госпошлину. К заявлению необходимо приложить все, что имеет хоть какое-то отношение к долгам и невозможности с ними рассчитаться. Например, справка о тяжелом заболевании или о потере постоянной работы.
  2. Поиск финансового управляющего. Без этого специалиста процедуру банкротства провести невозможно.
  3. Посетить судебное заседание, в ходе которого будет проводиться разбирательство по данному вопросу.

Если судья сочтет доводы должника убедительными, то он вынесет решение о начале процедуры банкротства. После этого производится опись имущества и его дальнейшая реализация. Вырученные средства идут на выплату части долгов. Вся процедура может занять от 6 до 8 месяцев. По ее окончании физическое лицо оказывается полностью свободным от каких-либо долговых обязательств.

Как пройти процедуру банкротства физическому лицу

Последствия

Человек, объявивший себя банкротом, может вести обычную жизнь, ходить на работу или учиться. Он не утрачивает основных гражданских прав, но некоторые ограничения все же будут:

  • повторная процедура банкротства может быть проведена только через 5 лет;
  • при обращении за кредитами в различные финансовые организации банкрот обязан сообщать о признании себя таковым. Информировать банки нужно на протяжении пяти лет после процесса;
  • человек, пошедший процедуру банкротства, не может занимать руководящие должности в течение трех лет.

Эти ограничения не оказывают существенного влияния на качество жизни человека, который избавился от непосильного финансового бремени. Так что у процедуры банкротства больше плюсов, чем минусов.



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