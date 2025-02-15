Как делается печать на футболках

Футболки – популярный вид легкой одежды, носимый даже на улице и на работе. Главное – это прекрасное место для продвижения логотипов, товарных знаков, названий компаний. В таких изображениях люди проявляют свои предпочтения, наклонности, хобби.

Так как футболки в сезон носятся постоянно, требования к износостойкости предъявляются как к материалу, так и к изображению. Лучшие для этого способы – DTF-печатью и шелкографией. Печать на футболках любой сложности выполняет компания rakelprint.ru.

Особенности печати на футболках

Современная печать позволяет получать яркие и устойчивые изображения на любых поверхностях, в том числе мягких тканях.

Технологичное оборудование позволяет получать качественные оттиски:

Логотипов брендов и товарных знаков.

Фотографий в разном формате с высоким разрешением.

Дизайнерских принтов авторской разработки.

Текстов в разных форматах и QR-Code.

Высокоточное оборудование позволяет получать изображения и тексты на любых местах футболки, включая рукава и даже швы. Выбор способов дает возможность выбирать экономичные решения при одновременной яркости и насыщенности картинок.

Метод шелкографии

Данная технология предназначена для промышленного нанесения многоцветных фото и картинок в формате до 400×500 мм большими партиями.

Шелкография выполняется следующим образом:

Готовится трафарет, нанесением фоточувствительной эмульсии по сетке. Ее покрывает плотная бумага в формате рисунка, сверху – стекло. Яркая лампа способствует твердению пустых участков.

Места с картинкой оставляют с краской. Твердые места удаляются, остается трафарет. Через него пропускается краска.

Наносится краска. Ткань фиксируют на твердой поверхности, сверху сеточный трафарет, через него вдавливается краска.

Картинка сушится послойно под высокими температурами для прочности, износостойкости.

Печать шелкографией – это прочные и долговечные массовые изображения на футболках из любого материала, с широкой цветовой гаммой.

Стирается, не боится ультрафиолета.

DTF-ПЕЧАТЬ термопереносом

Это печать с помощью пленки. Термотрансферная печать – когда картинка сначала формируется на специальной пленке. Потом пленку с картинкой переводят на футболку термопрессом при нагреве до160°С. Такая печать дешевле трафаретов.

Получают детализованные высокоточные изображения, четкие и яркие. Клеевой состав водостойкий, но не рекомендуются частые стирки. Также важно, что пленка в месте нанесения закрывает фактуру ткани. Если она нужна, то выбирается шелкография, сублимация.

Способ подходит для нанесения изображений малыми сериями.