Как делается печать на футболках
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Как делается печать на футболках

15 февраля 2025

Футболки – популярный вид легкой одежды, носимый даже на улице и на работе. Главное – это прекрасное место для продвижения логотипов, товарных знаков, названий компаний. В таких изображениях люди проявляют свои предпочтения, наклонности, хобби.

Так как футболки в сезон носятся постоянно, требования к износостойкости предъявляются как к материалу, так и к изображению. Лучшие для этого способы – DTF-печатью и шелкографией. Печать на футболках любой сложности выполняет компания rakelprint.ru.

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Особенности печати на футболках

Современная печать позволяет получать яркие и устойчивые изображения на любых поверхностях, в том числе мягких тканях.

Технологичное оборудование позволяет получать качественные оттиски:

  • Логотипов брендов и товарных знаков.
  • Фотографий в разном формате с высоким разрешением.
  • Дизайнерских принтов авторской разработки.
  • Текстов в разных форматах и QR-Code.

Высокоточное оборудование позволяет получать изображения и тексты на любых местах футболки, включая рукава и даже швы. Выбор способов дает возможность выбирать экономичные решения при одновременной яркости и насыщенности картинок.

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Метод шелкографии

Данная технология предназначена для промышленного нанесения многоцветных фото и картинок в формате до 400×500 мм большими партиями.

Шелкография выполняется следующим образом:

  • Готовится трафарет, нанесением фоточувствительной эмульсии по сетке. Ее покрывает плотная бумага в формате рисунка, сверху – стекло. Яркая лампа способствует твердению пустых участков.
  • Места с картинкой оставляют с краской. Твердые места удаляются, остается трафарет. Через него пропускается краска.
  • Наносится краска. Ткань фиксируют на твердой поверхности, сверху сеточный трафарет, через него вдавливается краска.
  • Картинка сушится послойно под высокими температурами для прочности, износостойкости.

Печать шелкографией – это прочные и долговечные массовые изображения на футболках из любого материала, с широкой цветовой гаммой.

Стирается, не боится ультрафиолета.

DTF-ПЕЧАТЬ термопереносом

Это печать с помощью пленки. Термотрансферная печать – когда картинка сначала формируется на специальной пленке. Потом пленку с картинкой переводят на футболку термопрессом при нагреве до160°С. Такая печать дешевле трафаретов.

Получают детализованные высокоточные изображения, четкие и яркие. Клеевой состав водостойкий, но не рекомендуются частые стирки. Также важно, что пленка в месте нанесения закрывает фактуру ткани. Если она нужна, то выбирается шелкография, сублимация.

Способ подходит для нанесения изображений малыми сериями.



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