Как делается печать на футболках

Футболки – популярный вид легкой одежды, носимый даже на улице и на работе. Главное – это прекрасное место для продвижения логотипов, товарных знаков, названий компаний. В таких изображениях люди проявляют свои предпочтения, наклонности, хобби.
Так как футболки в сезон носятся постоянно, требования к износостойкости предъявляются как к материалу, так и к изображению. Лучшие для этого способы – DTF-печатью и шелкографией. Печать на футболках любой сложности выполняет компания rakelprint.ru.
Особенности печати на футболках
Современная печать позволяет получать яркие и устойчивые изображения на любых поверхностях, в том числе мягких тканях.
Технологичное оборудование позволяет получать качественные оттиски:
- Логотипов брендов и товарных знаков.
- Фотографий в разном формате с высоким разрешением.
- Дизайнерских принтов авторской разработки.
- Текстов в разных форматах и QR-Code.
Высокоточное оборудование позволяет получать изображения и тексты на любых местах футболки, включая рукава и даже швы. Выбор способов дает возможность выбирать экономичные решения при одновременной яркости и насыщенности картинок.
Метод шелкографии
Данная технология предназначена для промышленного нанесения многоцветных фото и картинок в формате до 400×500 мм большими партиями.
Шелкография выполняется следующим образом:
- Готовится трафарет, нанесением фоточувствительной эмульсии по сетке. Ее покрывает плотная бумага в формате рисунка, сверху – стекло. Яркая лампа способствует твердению пустых участков.
- Места с картинкой оставляют с краской. Твердые места удаляются, остается трафарет. Через него пропускается краска.
- Наносится краска. Ткань фиксируют на твердой поверхности, сверху сеточный трафарет, через него вдавливается краска.
- Картинка сушится послойно под высокими температурами для прочности, износостойкости.
Печать шелкографией – это прочные и долговечные массовые изображения на футболках из любого материала, с широкой цветовой гаммой.
Стирается, не боится ультрафиолета.
DTF-ПЕЧАТЬ термопереносом
Это печать с помощью пленки. Термотрансферная печать – когда картинка сначала формируется на специальной пленке. Потом пленку с картинкой переводят на футболку термопрессом при нагреве до160°С. Такая печать дешевле трафаретов.
Получают детализованные высокоточные изображения, четкие и яркие. Клеевой состав водостойкий, но не рекомендуются частые стирки. Также важно, что пленка в месте нанесения закрывает фактуру ткани. Если она нужна, то выбирается шелкография, сублимация.
Способ подходит для нанесения изображений малыми сериями.