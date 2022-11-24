Вечнозеленый иберис: сорта, размножение и уход за растением

Вечнозеленый иберис — популярный полукустарник для дачных участков и альпинариев. Это выносливое растение является вечнозеленым, поэтому сохраняет листву в холодное время года.

Iberis sempervirens особенно подходит для использования в альпинариях.

В начале года иберис вечнозеленый ( Iberis sempervirens ) полностью покрывается белоснежными цветами. Однако есть и сорта, цветки которых нежного розово-фиолетового цвета. В статье далее мы представляем самые красивые сорта ибериса вечнозеленого и описываем основные мероприятия по уходу и способ посадки.

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Вечнозеленый иберис: происхождение и свойства

Вечнозеленый полукустарник относится к семейству крестоцветных (Brassicaceae). Вечнозеленый иберис произрастает в горных районах Южной Европы. Его ареал простирается от европейского Средиземноморья до северо-западной Африки и Турции. В некоторых странах, таких как Румыния, Англия, Норвегия и Швейцария, этот вид в настоящее время натурализован. В Великобритании его довольно редко можно встретить в дикой природе, но случаи, безусловно, есть.

Естественно, вечнозеленый иберис встречается на горных и альпийских уровнях в местах с полным солнцем. Там он растет на умеренно сухих газонах с белоусом торчащим ( Nardus stricta ), древесных гравийных склонах или скалистых обнажениях. Природные объекты имеют низкое снабжение азотом и от слабокислой до нейтральной.

Вечнозеленый иберис также растет между скалами.

Этот древесный полукустарник низкорослый и подушкообразный – может достигать 30 см в высоту. Листья длиной от 2 до 4 см кожистые, темно-зеленые, ланцетные, с цельными краями. Летом часть листвы кажется слегка голубоватой.

Среди прочего, это выносливое растение обязано своим названием четырехлепестковым цветкам, типичным для видов ибериса: их форма напоминает лук. Они формируются боковыми скоплениями на побегах. Лепестки белые, по мере обесцвечивания приобретают легкий розовый оттенок.

Из-за высокой концентрации сахара в нектаре цветы часто посещают одиночные пчелы, медоносные пчелы ( Apis ), а также бабочки (Lepidoptera) и другие двукрылые мухи (Diptera). Плоды, которые со временем формируются, имеют яйцевидную форму и содержат по два узкокрылых семени.

Когда цветет вечнозеленый иберис? Время цветения ибериса вечнозеленого зависит от сорта. Раннецветущие сорта раскрывают свои цветки уже в марте и плодоносят до июня. Большинство сортов имеют период цветения с апреля по май, и, наконец, есть поздние сорта, которые цветут с апреля примерно до сентября.

Период цветения варьируется от вида к виду.

самые красивые сорта

Сорта вечнозеленого ибериса отличаются ранним, средним и поздним цветением. Кроме того, может отличаться высота роста и окраска цветка. Перечислим самые красивые сорта и соответствующие им особенности:

Раннецветущие сорта:

Iberis sempervirens Winter Magic: период цветения этого сорта длится примерно с марта по май. Цветки белые, высота достигает около 40 см.

период цветения этого сорта длится примерно с марта по май. Цветки белые, высота достигает около 40 см. Iberis sempervirens Tahoe: чисто-белые цветы сорта Tahoe также появляются с марта и остаются до июня. Ширина роста 45-60 см, высота 20-25 см.

Особенно ранний период цветения играет важную роль для насекомых...

Среднеранние сорта:

Iberis sempervirens Белый карлик: при высоте роста всего 10 см название этого сорта не лишено оснований. Белые цветы обычно появляются с апреля по май.

при высоте роста всего 10 см название этого сорта не лишено оснований. Белые цветы обычно появляются с апреля по май. Iberis sempervirens Pink Ice: розоватыми цветами этого сорта можно любоваться с начала мая по июнь. Он вырастает от 30 до 40 см в ширину и от 20 до 25 см в высоту.

Pink Ice относится к более высоким сортам.

Iberis sempervirens Dwarf Snowflake: этот обильно цветущий сорт высотой от 15 до 20 см также считается одним из самых нежных экземпляров. Его белые иберисы появляются примерно с апреля по май.

Позднецветущие сорта:

Iberis sempervirens Masterpiece: розовые бутоны этих сортов раскрываются уже в апреле, а в раскрытом виде украшают полукустарник белыми цветками до сентября. Он вырастает примерно от 30 до 40 см в ширину и от 20 до 25 см в высоту.

Masterpiece — новый позднецветущий сорт.

Совет: родственными видами, которые внешне очень напоминают вечнозеленый иберис, являются горький иберис ( Iberis amara ) и скальный иберис ( Iberis saxatilis ). Rock candytuft также является вечнозеленым полукустарником, тогда как горький candytuft является садовым однолетником.

Посадка: место и способ

Исходя из его естественной среды обитания, можно сделать вывод, что Iberis sempervirens можно очень хорошо выращивать на каменистых участках или на сухих каменных стенах.

Из-за низких требований к обслуживанию он подходит даже для зеленых крыш. Место должно быть солнечным, а почва рыхлой, бедной питательными веществами и сухой, по крайней мере, летом. Переувлажнение, особенно зимой, приведет к гибели растения, поскольку в этих местах корни вечнозеленого ибериса будут гнить, особенно во время влажных европейских зим.

В остальном полукустарник не очень требователен к свойствам почвы. Добавляя много песка, щебня или гравия, обычную садовую почву или субстрат для посадки можно выровнять и, таким образом, использовать для конфетного пучка.

Вечнозеленый иберис идеален в качестве настенного растения.

Вечнозеленый иберис можно сажать в течение всей весны и лета. В то же время его нельзя помещать глубже, чем он был в горшке. Если предполагается посадка нескольких растений, соблюдайте между ними расстояние не менее 40-50 см.

В общем, вы добьетесь более привлекательного эффекта, посадив небольшими группами, чем при сплошном использовании: после цветения растение больше не радует глаз и может быть незаметно прикрыт крупными листьями любого соседнего растения. растения.

Уход

Уход за Iberis sempervirens, как правило, не слишком сложен. Так как полукустарник очень комфортно чувствует себя на сухих почвах, полив следует свести к минимуму и лишь минимально поливать во время длительной засухи.

Чтобы несколько улучшить внешний вид вечнозеленого ибериса после цветения, побеги можно обрезать примерно наполовину. Это также лучше сохраняет компактную и плотную форму.

Вносить удобрения следует с осторожностью, так как Iberis sempervirens имеет тенденцию разрастаться с неустойчивыми побегами, когда уровень питательных веществ слишком высок. Наиболее подходящими гранулами удобрения являются те, которые высвобождают свои питательные вещества медленно в течение длительного периода времени.

Зимостоек ли вечнозеленый иберис?

Вечнозеленый иберис устойчив до температуры около -23 °C. В большинстве случаев этого достаточно. В суровых условиях рекомендуется применять защиту из хвороста или листьев. Среди прочего, это помогает против морозной засухи, когда растения больше не могут поглощать воду из-за промерзшей земли и засыхают.

Однако, как упоминалось выше, очень влажные участки также могут серьезно повредить вечнозеленый иберис зимой. Избыток питательных веществ, вызванный поздним внесением удобрений, также отрицательно влияет на зимостойкость.

Зимой куст следует накрывать, чтобы он был в безопасности.

Размножение

С его плоским, раскидистым ростом можно предположить, что иберис вечнозеленый легко размножается делением, однако это не так из-за тонкого главного корня. Размножение черенками или семенами проще и перспективнее.

Размножение головными черенками:

Сроки: вскоре после цветения, летом

Срежьте слегка одревесневшие, нецветущие головные черенки длиной 10 см.

У черенка удалить нижние листья

Поместите черенок во влажную смесь почвы и песка.

Место в полутенистом, защищенном месте

Высаживайте не раньше весны, чтобы избежать зимних повреждений

Кроме того, вечнозеленый иберис также размножается семенами. Для этого обрезайте растение не сразу после цветения, а чуть позже в течение года. Затем соцветия достигают семенной зрелости, и растение размножается посевом.

Кроме того, вы можете собрать обильно произведенные семена и посеять их прямо осенью или весной. Они быстро прорастают при температуре от 10 до 15 ° C в течение 7-10 дней.

Если дать созреть семенным стеблям, можно рассчитывать на самосев растения.

Ядовит ли Иберис?

Вечнозеленый иберис классифицируется как умеренно ядовитый. Он не подходит для употребления в пищу ни людьми, ни животными. Однако такие симптомы, как тошнота и рвота, появляются только после приема больших количеств. Однако горький вкус уже должен препятствовать потреблению.

Еще один небольшой полукустарник, участок которого также предпочитает солнечные, сухие, песчаные условия, — это стальник ( Ononis ). Это местное сухое пастбищное растение может быть интегрировано в каменистые участки или открытые пространства с низким содержанием азота.