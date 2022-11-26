Посадка луковиц нарциссов в собственном саду

С первыми теплыми днями ранней весны нарциссы прорастают и раскрывают свои цветы. Здесь вы можете узнать все о посадке луковиц нарциссов.

С первыми теплыми весенними днями нарциссы раскрывают свои цветы.

Нарциссы (нарциссы ) принадлежат к семейству амариллисовых (Amaryllidaceae). Дикие виды распространены в юго-западной Европе и северо-западной Африке. Однако эти предвестники Пасхи уже давно родом из наших садов. Популярность нарциссов подтверждается тем, что в настоящее время их культивируется 24 000 форм.

Желтые, белые или оранжевые цветы нарциссов в форме колокольчиков распускаются с февраля по май, возвещая весну сотнями на лугах, в садах или городских парках во время Пасхи. О том, как вырастить луковицы нарциссов в собственном саду, читайте в этой статье.

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Когда сажать нарциссы

Нарцисс – луковичный цветок. В качестве запасающего органа образует луковицу, которая переносит ее в течение зимы. Все остальные органы растения отмирают. Луковицы нарциссов уходят в землю в сентябре. Это позволит сформироваться первым корням до первых затяжных заморозков. В крайнем случае возможна посадка и весной.

Посадка луковиц

Чтобы нарциссы украшали сад весной, при посадке нужно помнить о нескольких вещах.

Почва: садовая земля, возможно смешанная с песком; нейтральное значение pH

Посадочная яма: в два-три раза больше высоты луковицы.

Расстояние посадки: от 12 до 15 см.

Луковица помещается в посадочную яму верхушкой вверх.

Неплотно заполните посадочную яму почвой

Бутоны нарциссов все еще закрыты.

С песком смешивают только слишком тяжелые садовые почвы. Чуть большая глубина посева снижает вероятность того, что луковицы засохнут. После посадки обильно полейте – это ускорит развитие корневой системы.

Совет: если вы хотите создать оптимальные условия для своих нарциссов, используйте высококачественную органическую почву.

Выращивание нарциссов: на грядках или в горшках?

Если принять во внимание правильное месторасположение и уделить внимание всему важному при посадке, маленькие растения высотой от 15 до 40 см будут чувствовать себя как дома практически в любом месте.

Их можно высаживать на клумбах, в горшках, на лугах, газонах или в альпинариях. Пасху без нарциссов в саду сложно представить.

Посадка луковицы, как описано в разделе «Посадка нарциссов: правильная процедура».

Местоположение: от солнечного до полутени

Весной почва влажная и солнечная, летом сухая

Посадка луковиц нарциссов на грядку

Посаженные в клумбу, они зацветают одними из первых. Вместе с другими раноцветущими растениями, такими как крокусы ( Crocus ), подснежники ( Galanthus ), ландыши майские ( Convallaria majalis ), лилейники ( Hemerocallis ) или медуница ( Pulmonaria ), они могут создать красоту на вашем участке. Некоторые разновидности, такие как цикламеновые нарциссы ( Narcissus cyclamineus ), легко становятся дикими. Эти сорта размножаются самостоятельно, тем самым распространяясь сами по себе.

Яркие цветы нарцисса прогоняют унылую зиму.

Посадка нарциссов в горшок

Большой горшок с цветущими нарциссами украсит любой парадный вход. Посев проводят, как обычно, в сентябре. Минимальные размеры горшка – 25 см в глубину и 20 см в ширину. При посадке в горшок следует соблюдать следующее:

Заполните горшок смесью органического цветочного компоста и песка.

Посадка луковицы, как описано в предыдущем разделе

Место: в темноте при 4 °C

Держите почву только во влажном состоянии

Хорошо поливайте с момента появления всходов на открытом воздухе или в других светлых и прохладных местах.

но не допускайте заболачивания

Нарциссы также могут принести весну в ваш дом в качестве комнатных растений. При более низких температурах около 15 °C комнатные нарциссы цветут дольше. Также следует периодически поворачивать растения, потому что цветы поворачиваются к окну.

Пересадка

После увядания растений, когда все надземные части отомрут, луковицу вынимают из земли и просушивают. Осенью луковицы снова высаживают.

Размножать или покупать нарциссы?

Через несколько красочных лет сила цветения снижается. Теперь вы можете решить, хотите ли вы размножать свои луковичные цветы самостоятельно или просто купить новые луковицы. Коричневые луковицы разных сортов можно купить в специализированных магазинах. Если вы хотите распространять себя, действуйте следующим образом:

Лето: извлеките луковицу из земли и аккуратно вручную удалите дочерние луковицы.

Храните дочерние клубни в прохладном и сухом месте.

Сентябрь: посадка дочерних клубней

Вы также можете самостоятельно размножать нарциссы с помощью их луковиц.

При делении на дочерних луковицах должен остаться кусочек основания луковицы. Там формируется присоска. Так что самостоятельное размножение ваших нарциссов делением не требует особых усилий. Также можно посеять нарциссы самостоятельно. Однако до первого цветения нарциссов проходит до семи лет.

Разнообразие по окраске и форме цветка

Происхождение нашего слова нарцисс так же необычно, как и его трубчатый цветок. В греческой мифологии Нарцисс был героем, который был настолько поглощен своей красотой, что попытался обнять свое отражение в реке и утонул. На погребальном костре он превратился в нарцисс.

Цветы нарцисса варьируются от белого до оттенков желтого и оранжевого. Структура цветка характеризует 12 групп нарциссов. Различные цветы имеют интенсивный аромат. Тем не менее время их цветения делает их непригодными для пчеловодства. Если вы хотите поддержать популяцию пчел в своем собственном саду, ознакомьтесь с нашей статьей о 10 самых благоприятных для пчел растений.

Нарциссы также могут иметь махровые цветки.

Правильный уход

Как только луковицы окажутся в земле, вы сможете любоваться цветущими колокольчиками нарциссов, почти не задумываясь. Приложив немного усилий, предвестники Пасхи откроют весну на долгие годы.

Обрезка

Обрезка не требуется. Чтобы растение не тратило лишнюю энергию на образование семян, цветонос удаляют после цветения. Не удаляйте листья, пока они не пожелтеют. Во время увядания питательные вещества перемещаются в луковицу. Таким образом, за луковицей лучше ухаживать в течение зимы. Поэтому при посадке на газоне подождите, пока листья не увянут, прежде чем косить в первый раз.

Полив и подкормка

При поливе важно помнить, что почва не должна быть слишком сухой в течение длительного времени. Следует избегать переувлажнения из-за риска заражения грибком фузариозом. Однако для луковичного растения нарцисс очень терпим к влаге.

Удобряйте, как и другие раноцветущие луковичные цветы, весной, когда прорастут листья. Удобряйте натуральным удобрением или зрелым компостом.

Резюме: