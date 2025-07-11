Вакуумный насос масляного типа откачивает парообразные и газообразные смеси для создания разреженной среды. Примечательной особенностью является наличие масляных уплотнений для повышения герметичности в рабочих зонах с закрытием зазоров во вращающихся механизмах. Такие насосы более долговечные благодаря постоянной смазке механизмов.

Как устроены масляные вакуумные насосы

Конструкция этих агрегатов состоит из следующих компонентов:

Резервуара с маслом, помещаемого в нижнюю часть камеры для отвода жидкости – первой ее части.

Фильтра для очистки газообразной смеси, задерживающего посторонние частицы.

Рабочей зоны, куда нагнетается воздух. Эта зона – вторая часть камеры.

Ротора и закрепленных на нем лопастей, необходимых для прокачивания смесей.

Сепаратора – для очистки масла, отделяя из него примеси.

Выпускных и впускных патрубков для транспортировки газообразных компонентов.

Общая схема построения одинакова для разных типоразмеров и моделей.

Как работает агрегат

Насос закачивает масло из резервуара в полость камеры посредством зазоров и просверленных отверстий корпуса.

Происходит забор воздуха из камеры всасывания, его сжатие, и выброс. Достигается разрежение, потому что вращением ротора изменяется объем в камерах меж лопаток.

Через выпускной клапан масло снова поступает в резервуар. Масло выполняет следующую работу:

Уплотняет зазоры с заполнением ненужных пространств, вытеснением оттуда газа роторным механизмом. В том числе их полости под клапаном. Таким образом, исключается максимальный предел повышенного остаточного давления.

После выхода масла из насоса, оно сепарируется, и оказывается снова в системе. Так исключается появление капель и паров перекачиваемой среды.

Смазывает и частично охлаждает составляющие агрегата.

Такого типа насосам требуется обслуживание:

Регулярно менять масло с частотой, зависящей от того, с какой интенсивностью и в каких условиях работает насос. Чаще всего это делается в период от трех до шести месяцев.

Очищать внутренние механизмы от накопленной там грязи. Ее чрезмерное количество будет задерживать эффективное распределение масла.

Регулярно проводить тестирование.

Данные насосы применяются в вакуумном формовании, сушке, упаковке.

Откачивают воздух в вакуумных мешках для мебельного производства. Уменьшают наполнитель в объеме, когда изготавливаются подушки.