Вакуумный насос масляного типа — что это за оборудование и как устроено
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Вакуумный насос масляного типа — что это за оборудование и как устроено

11 июля 2025

Вакуумный насос масляного типа откачивает парообразные и газообразные смеси для создания разреженной среды. Примечательной особенностью является наличие масляных уплотнений для повышения герметичности в рабочих зонах с закрытием зазоров во вращающихся механизмах. Такие насосы более долговечные благодаря постоянной смазке механизмов.

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Как устроены масляные вакуумные насосы

Конструкция этих агрегатов состоит из следующих компонентов:

  • Резервуара с маслом, помещаемого в нижнюю часть камеры для отвода жидкости – первой ее части.
  • Фильтра для очистки газообразной смеси, задерживающего посторонние частицы.
  • Рабочей зоны, куда нагнетается воздух. Эта зона – вторая часть камеры.
  • Ротора и закрепленных на нем лопастей, необходимых для прокачивания смесей.
  • Сепаратора – для очистки масла, отделяя из него примеси.
  • Выпускных и впускных патрубков для транспортировки газообразных компонентов.

Общая схема построения одинакова для разных типоразмеров и моделей.

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Как работает агрегат

Насос закачивает масло из резервуара в полость камеры посредством зазоров и просверленных отверстий корпуса.

Происходит забор воздуха из камеры всасывания, его сжатие, и выброс. Достигается разрежение, потому что вращением ротора изменяется объем в камерах меж лопаток.

Через выпускной клапан масло снова поступает в резервуар. Масло выполняет следующую работу:

  • Уплотняет зазоры с заполнением ненужных пространств, вытеснением оттуда газа роторным механизмом. В том числе их полости под клапаном. Таким образом, исключается максимальный предел повышенного остаточного давления.
  • После выхода масла из насоса, оно сепарируется, и оказывается снова в системе. Так исключается появление капель и паров перекачиваемой среды.
  • Смазывает и частично охлаждает составляющие агрегата.

Такого типа насосам требуется обслуживание:

  • Регулярно менять масло с частотой, зависящей от того, с какой интенсивностью и в каких условиях работает насос. Чаще всего это делается в период от трех до шести месяцев.
  • Очищать внутренние механизмы от накопленной там грязи. Ее чрезмерное количество будет задерживать эффективное распределение масла.
  • Регулярно проводить тестирование.

Данные насосы применяются в вакуумном формовании, сушке, упаковке.

Откачивают воздух в вакуумных мешках для мебельного производства. Уменьшают наполнитель в объеме, когда изготавливаются подушки.



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