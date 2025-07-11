Вакуумный насос масляного типа откачивает парообразные и газообразные смеси для создания разреженной среды. Примечательной особенностью является наличие масляных уплотнений для повышения герметичности в рабочих зонах с закрытием зазоров во вращающихся механизмах. Такие насосы более долговечные благодаря постоянной смазке механизмов.
Как устроены масляные вакуумные насосы
Конструкция этих агрегатов состоит из следующих компонентов:
- Резервуара с маслом, помещаемого в нижнюю часть камеры для отвода жидкости – первой ее части.
- Фильтра для очистки газообразной смеси, задерживающего посторонние частицы.
- Рабочей зоны, куда нагнетается воздух. Эта зона – вторая часть камеры.
- Ротора и закрепленных на нем лопастей, необходимых для прокачивания смесей.
- Сепаратора – для очистки масла, отделяя из него примеси.
- Выпускных и впускных патрубков для транспортировки газообразных компонентов.
Общая схема построения одинакова для разных типоразмеров и моделей.
Как работает агрегат
Насос закачивает масло из резервуара в полость камеры посредством зазоров и просверленных отверстий корпуса.
Происходит забор воздуха из камеры всасывания, его сжатие, и выброс. Достигается разрежение, потому что вращением ротора изменяется объем в камерах меж лопаток.
Через выпускной клапан масло снова поступает в резервуар. Масло выполняет следующую работу:
- Уплотняет зазоры с заполнением ненужных пространств, вытеснением оттуда газа роторным механизмом. В том числе их полости под клапаном. Таким образом, исключается максимальный предел повышенного остаточного давления.
- После выхода масла из насоса, оно сепарируется, и оказывается снова в системе. Так исключается появление капель и паров перекачиваемой среды.
- Смазывает и частично охлаждает составляющие агрегата.
Такого типа насосам требуется обслуживание:
- Регулярно менять масло с частотой, зависящей от того, с какой интенсивностью и в каких условиях работает насос. Чаще всего это делается в период от трех до шести месяцев.
- Очищать внутренние механизмы от накопленной там грязи. Ее чрезмерное количество будет задерживать эффективное распределение масла.
- Регулярно проводить тестирование.
Данные насосы применяются в вакуумном формовании, сушке, упаковке.
Откачивают воздух в вакуумных мешках для мебельного производства. Уменьшают наполнитель в объеме, когда изготавливаются подушки.