Как выбрать гребной тренажер и как правильно заниматься

Регулярная физическая нагрузка необходима человеческому организму также, как еда или сон. Однако, напряжённый ритм мегаполиса зачастую не позволяет уделять достаточное количество времени посещению спортивных площадок, фитнес-залов и т.д. Выходом из ситуации станет покупка гребного тренажёра. Вид нагрузки, который имеет место быть при гребле, позволяет гармонично развивать практически все группы мышц. Кроме того, присутствует умеренная нагрузка на сердечную мышцу (кардио).

На сайте https://www.elitesport.com.ua/kardiotrenazheri/grebnie-trenazheri/ Вы сможете подобрать подходящий гребной тренажёр для последующей эксплуатации в условиях квартиры. Ниже перечислены рекомендации не только для выбора, но и для корректного выполнения занятий на тренажёре.

Различия по типам тяги и системам сопротивления

Все гребные тренажёры различаются по двум параметрам:

тип тяги (центральная и скандинавская);

система сопротивления (магнитная, водяная, воздушная).

Если Вы предполагаете использовать тренажёр лишь для получения необходимой физической нагрузки, а не для фактической тренировки гребли на воде, рекомендуем выбирать тренажёры с центральной тягой.

Отличия центральной тяги от скандинавской заключаются в упрощённом выполнении движения. При центральной тяге невозможно допустить ошибок. Результатом становится симметричная работа мышц и плавность движения.

Магнитная система сопротивления наиболее распространена для домашнего использования тренажера. Она позволяет тренироваться практически в полной тишине. Зато воздушная и водяная системы обеспечивают нагрузку, которая по ощущениям максимально приближена к реальной гребле на воде.

Правильная техника занятий на гребном тренажёре

Сядьте на сиденье и закрепите ноги при помощи имеющихся ремней. Фиксация нож должна быть полной. Важно понимать, что 90% движения во время гребли осуществляется за счёт ног.

После того, как ноги закреплены, обратите внимание на положение корпуса. Он должен быть немного наклонён вперёд. Поясница напряжена. Руки, удерживающие рукоять выпрямлены. Это исходное положение, из которого будет выполняться гребок.

Сгибаем ноги, тем самым наезжая на подножку. В крайнем положении пятки должны отрываться от подножки. Выполняется захват воды следующим образом – ноги выпрямляются, и когда они практически выпрямлены распрямляется изначально заваленный корпус. Руки в гребок включаются в самом конце.

Крайнее положение рук в гребке характеризуется острыми углами в локтях и прямыми запястьями. После того, как гребок выполнен, руки распрямляются, корпус заваливается вперёд. Вы снова находитесь в исходном положении для гребка.

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В видео Роман Руденко (профессиональный спортсмен) демонстрирует правильную технику гребли: