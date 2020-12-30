Микрокапсульное наращивание – это относительно новая процедура, которая позволяет добиться ультимативных эстетических эффектов. Подчеркнём, что ввиду своих особенностей процедура применяется не только в отношении женщин, но и для мужчин. Наращивание на микрокапсулах позволяет получить результат, практически неотличимый от естественной шевелюры. Даже сам клиент не в состоянии отличить места, где были наращены пряди волос.

iHairStudio наращивание волос предлагает по привлекательной цене. Специалисты обладают богатым опытом и широким портфолио. Обратим внимание читателя на то, что для положительного результата профессионал должен обладать специализированным инструментом.

В чём разница в сравнении с типичным наращиванием волос?

В целом процедура по своей структуре напоминает типичное наращивание. Разница лишь в следующем:

применяется специальный инструмент Extend Magic;

щипцы для наращивания 3 мм;

использование воска вместо смолы и кератина.

Инструмент Extend Magic позволяет наносить минимальный объём клеевого вещества на донорскую прядь. В последующем это обеспечит незаметное прикрепление к собственным волосам клиента.

Такой подход позволяет осуществлять наращивание в без исключения любой зоне головы (чёлка, макушка, виски).

Максимальная длина волос для наращивания – 80 см. Количество прядей может достигать 300 штук (а в некоторых случаях и более). Сама процедура займёт около 4 часов (в зависимости от конкретного случая).

Плюсы технологии и сроки коррекции

Действительно, как и при любом наращивании рано или поздно потребуется коррекция. В случае с микронаращиванием речь идёт о 3-6 месяцах. Пряди удаляются при помощи спиртовой жидкости и щипцов.

Среди плюсов микронаращивания отмечают минимальный диаметр капсулы. Она получается даже менее 1 мм. Это позволяет исключить вычёсывание наращенных волос. Кроме того, наращенные пряди не боятся ни морской воды, ни палящего солнца.

Клиент без опасений может использовать любые маски для волос. Это никак не повредит местам прикрепления наращенных прядей.

Среди минусов отметим достаточно длительный срок процедуры. Кроме того, кропотливая работа делает микронаращивание одной из самых дорогих процедур в салонах красоты.

В видео рассказывается вся правда о капсульном микронаращивании волос:

