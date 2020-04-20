В каком районе Калининграда лучше сдавать квартиру?

Желая обезопасить свои сбережения во время кризиса, многие россияне с неподдельным интересом начинают смотреть на рынок недвижимости. Ресурс Rixbi позволит оценить предложение квартир и частных домов в самом европейском городе РФ. Сегодня недвижимость в Калининграде привлекательна по целому ряду параметров. Во-первых, цена на квадратные метры со временем здесь будет только повышаться. Во-вторых, город является курортным. Сюда регулярно приезжают туристы из-за рубежа.

Кризис, вызванный коронавирусом, является причиной роста цен на недвижимость. Причём вышеозначенный тезис актуален не только для России, а для всего мира. Если Вы планируете сохранить собственные сбережения, недвижимость – лучший вариант осуществить задуманное. Не нужно быть финансистом, чтобы понять привлекательность материализации финансовых накоплений. Калининград – один самых привлекательных городов для инвестиций в рынок жилой недвижимости. Ведь он наиболее близок к Европе.

По каким критериям выбирать район для покупки квартиры?

Покупка квартиры для себя и для последующей сдачи в арендное пользование – это не одно и то же. Во втором случае приходится пользоваться универсальными рекомендациями, надеясь «зацепить» потенциально заинтересованную аудиторию квартиросъёмщиков максимально широко.

Ниже представлен ряд полезных аспектов при покупке жилья под аренду:

развитая транспортная, торговая, развлекательная инфраструктура;

новостройка или относительно новое вторичное жильё;

наличие хотя бы одного выделенного парковочного места;

охраняемый (или хотя бы огороженный) периметр;

предпочтительная форма управления (как правило: ТСЖ или ЖСК).

Безусловно, центральные районы города всегда привлекательны для потенциальных квартиросъёмщиков. Однако, стоимость квадратного метра здесь нельзя назвать доступной каждому.

Если Вы рассчитываете не только сохранить, но и преумножить вкладываемый капитал, настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение новостройкам. В долгосрочной перспективе их привлекательность только увеличиться.

Оптимальные районы Калининграда

Обратите внимание на варианты жилой недвижимости в Ленинградском и Московском районах. Отметим, что речь идёт не только о многоэтажных домах, но и о частной недвижимости за городом.

К примеру, посёлок Октябрьский является частью Ленинградского района. Благодаря наличию новой дороги добраться из пригорода в центр Калининграда не составит никакого труда.

Желательно приобретать жильё под аренду рядом с крупными инфраструктурными объектами. Так во время проведения ЧМ по футболу, недвижимость рядом со стадионом в Калининграде сдавалась по цене в 150 000 рублей (на острове).

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В видео рассказывается о районах Калининграда: