Основные критерии выбора роутера в 2021 году

В наши дни Wi-Fi сеть присутствует практически в каждой квартире. Причём используется она не только по прямому назначению (для выхода в интернет) – появляется всё больше умной техники. Но недостаточно просто приобрести Smart TV. Чтобы просматривать видео через интернет в высоком качестве, необходимо построить производительную Wi-Fi сеть, а для этого нужен роутер.

Но эти устройства серьёзно различаются между собой, как по техническим, так и по качественным характеристикам. Поэтому важно знать, как выбрать роутер-маршрутизатор.

За последние несколько лет на рынке появились новые модели, поддерживающие более современные технологии и способные обеспечить высокую скорость передачи данных.

Так что следить за новинками не помешает, тем более, что большинство провайдеров постоянно повышают максимально возможную скорость интернета, которую устаревший роутер не может поддержать просто физически.

Двухдиапазонный роутер

Такие модели пришли на смену маршрутизаторам, работающем в одном диапазоне 2.4 ГГц (стандарт 802.11n) примерно в 2014—2015 году и на тот момент далеко не каждый мог себе позволить купить роутер со стандартом 802.11ac (Wi-Fi 5). Но сейчас, после появления на российском рынке маршрутизаторов Wi-Fi 6, цены на них резко упали.

Да и конкуренция среди производителей очень высокая, поэтому приобрести двухдиапазонный роутер может позволить себе практически каждый.

Главное отличие этих маршрутизаторов от роутеров старых моделей – поддержка стандарта 802.11ac, работающего на частоте 5 ГГц, которая гораздо меньше загружена по сравнению с 2.4 ГГц. Кроме того, на 2.4 ГГц можно выбирать всего из 3 каналов, Wi-Fi в то время как на 5 ГГц доступно 13 каналов.

При 5 ГГц обеспечивается более быстрый пинг и повышается скорость передачи данных, но уменьшается радиус действия сети, но для городской квартиры это в принципе не особо важно, тем более что всегда можно увеличить площадь покрытия с помощью репитера. Ещё один довод в пользу выбора маршрутизаторов Wi-Fi 5 – поддержка данной технологии всеми современными устройствами, от ноутбуков и смартфонов до систем Умного дома»

Технология Wi-Fi Mesh

Линейка систем Mesh сейчас есть практически у каждого производителя маршрутизаторов, поэтому цены на них стали падать весьма стремительно.

Многие стали выпускать бюджетные модели, поэтому не стоит думать о них, как об очень дорогом удовольствии.

Mesh – это система, состоящая из нескольких (обычно 2 или 3) модулей. Каждый из них – это полноценный роутер, с поддержкой двух диапазонов, способный раздавать Wi-Fi на частоте 5 ГГц.

Используются такие системы для того, чтобы построить сеть в большом доме таким образом, чтобы обеспечить стабильное Wi-Fi покрытие по всей его площади. Количество модулей не ограничено, при необходимости можно докупить сколько угодно, чтобы покрыть прилегающий к дому участок.

При этом Wi-Fi сеть, которая создаётся при помощи оборудования Mesh бесшовная, этим она и отличается от комбинации нескольких роутеров или усиления сигнала при помощи репитеров.

При такой архитектуре каждый маршрутизатор раздаёт собственную сеть, что создаёт неудобства – при удалении от одного устройства и приближении к другому гаджет пользователя автоматически переключается на сеть с более высоким уровнем сигнала. В этот момент может теряться соединение с интернетом.

Устройства Mesh объединены в единую сеть, поэтому таких проблем не возникает.

Достоинства технологии Wi-Fi Mesh:

Создание бесшовной беспроводной сети.

Простота настройки (всё делается через приложение с понятным интерфейсом, так что для построения сети достаточно минимальных знаний.

Доступные расценки со стабильной тенденцией на понижение.

Возможность работы в 2 диапазонах на частотах 2.4 и 5 ГГц.

Конечно, существует возможность построить бесшовную сеть не с помощью набора модулей, а используя роутер и усилитель сигнала, но для этого необходимо подобрать совместимые устройства. Например, для этого подойдёт роутер Archer A7 в комбинации с репитером TP-Link RE-300.

Но такие возможности Archer заложил лишь недавно, они доступны исключительно на последних версиях прошивок.

Технология WI-Fi 6 (стандарт 802.11ax)

На сегодняшний день такие устройства ещё мало востребованы. На это есть 2 причины:

Сказываются высокие цены – это обусловлено тем, что выпускают такие устройства далеко не все производители (TP-Link, Archer и т.п.), да и бюджетных моделей у них пока ещё не появилось.

Не все гаджеты поддерживают стандарт 802.11ax. Эту технологию производители смартфонов и компьютеров стали реализовывать лишь в начале 2020 года, да и то не все. Из смартфонов Wi-Fi 6 могут принимать последние модели IPhone и Samsung, но не каждый из нас может позволить себе такой гаджет.

Поэтому стоит подождать обвала цен и появления поддержки стандарта Wi-Fi 6 на вновь появляющихся на рынке мобильных устройствах.

Несмотря на все преимущества – повышенный уровень безопасности сети, её стабильность, высокую скорость передачи данных – выбрать такой роутер сейчас, значит выбросить деньги на ветер. Всё равно не получится использовать все его возможности.

Как выбрать роутер (маршрутизатор) на длительный срок?

Существуют и многие другие важные моменты при подборе роутера.

Учитываются характеристики надёжности оборудования, мощности процессора, максимально возможной скорости передачи данных, радиус покрытия сети (для большого дома этот показатель модели важнее, чем для квартиры). Рассмотрим каждый из них.

Скорость портов

Задумайтесь о том, что многие провайдеры уже сейчас предоставляют скорость подключения к интернету от 200 Мб/с и выше.

Но не каждый роутер может её поддерживать – большинство устройств имеют ограничение до 100 Мб/с. Поэтому, лучше выбрать маршрутизатор с запасом по данной характеристики, чтобы не пришлось его менять через год или два, когда появится возможность подключиться к более высокоскоростной сети.

Для этого модель должна быть оборудована гигабитными WAN и LAN портами, которые обеспечивают приём и раздачу до 1 Гб/с.

Тип входного порта

На рынке множество моделей с портами под обычный Ethernet-кабель или ADSL. Обязательно поинтересуйтесь у провайдера, какая линия проведена к вашему дому и какой кабель будет входить в квартиру. Если выбрать роутер с WAN-портом RJ-11 (ADSL), то скорее всего ничего страшного не случится.

Большинство провайдеров доводят оптоволоконные кабели до терминала, установленного в доме, а уже в квартиру от него протягиваются стандартные Ethernet-провода. А вот для подключения к WAN-порту RJ-45 оптоволокно получится только при помощи специального конвертера – стоит он недёшево, так что это дополнительные затраты.

Наличие порта USB

Конечно, в большинстве случаев роутер получает интернет по кабелю, но до сих пор ещё существуют районы без выделенной линии.

Там Wi-Fi сети строятся с помощью 3G или 4G модема, а для этого необходимо наличие USB-порта. Но помните, что роутер может использовать USB-порт не только для подключения к сети интернет – существуют и дополнительные функции, поэтому перед покупкой убедитесь, что модель поддерживает модем и имеет возможность использования 3G/4G сети в качестве резервного подключения.

Дополнительные функции USB-портов могут быть следующими:

При наличии файлового сервера, через роутер может быть открыт общий доступ всех устройств в доме или квартире к медиа контенту, который помещается на вставленную в USB-порт флешку.

Через USB роутер подключается к принтеру, что позволяет распечатывать файлы с любых находящихся в локальной сети устройств (очень полезная функция для офиса).

Возможность скачивать файлы с торрент треккеров (при наличии клиента) и сохранять их на USB-накопитель.

Если вышеперечисленные функции вам не нужны, то о наличии USB-портов можно не задумываться, хотя большинство современных моделей ими оборудованы.

Радиус покрытия

Многие ошибочно полагают, что чем больше антенн, тем больший радиус покрывает роутер.

Но это не так, площадь зоны покрытия сети определяется мощностью антенн, установленных на маршрутизаторе. Иными словами, роутер с 4 антеннами, сумма мощностей которых превышает ту же характеристику одной антенны на маршрутизаторе другой модели, это не значит, что он сможет раздавать сеть на большем радиусе.

Поэтому ознакомьтесь с приложенной инструкцией и выбирайте роутер по мощности – хотя этот показатель актуален только для создания Wi-Fi сети в многокомнатных домах, для городской квартиры подойдёт обычное устройство со средней мощностью антенн.

Стоимость модели

Естественно, что выбрать между роутером за 10 и 100 долларов, лучше последний, но всё опять же зависит от ваших финансовых возможностей и характеристик сети, которую вы хотите построить. Такая разница в цене подразумевает различия в классе и производительности.

Качественное железо – чипсет и процессор, не только долговечней, но и способно выдерживать гораздо большие, по сравнению с дешёвыми моделями маршрутизаторов, нагрузки – то есть можно подключать одновременно большое количество устройств и стабильность работы Wi-Fi сети при этом нарушена не будет.

Подведение итогов

Из всего сказанного можно сделать, что на данный момент выбрать роутер можно в соответствии со следующими критериями:

Исходите из площади помещения. Маршрутизатор средней мощности – оптимальный вариант для квартиры, а для того, чтобы создать стабильную сеть в большом доме лучше сразу покупать систему Mesh.

Не спешите приобретать самые новые модели стандарта Wi-Fi 6 – их время ещё не пришло. Обратите внимание на двухдиапазонные роутеры.

Делайте выбор в пользу проверенных временем производителей – Archer, TP-Link, ASUS и т.п.

Экономьте, но не слишком – не нужно брать самые дешёвые модели, чтобы не стать «скупым, который платит дважды».

Не стоит слепо верить в точность заявленных производителями характеристик – почитайте отзывы на тематических форумах от реальных пользователей и сопоставляйте полученную информацию.

Убедитесь, что выбранная модель оборудована гигабитными портами WAN и LAN, чтобы иметь возможность подключаться к самым высокоскоростным линиями и использовать все их возможности по максимуму.

Конечно, у каждого могут быть собственные предпочтения, но при соблюдении всех этих условий, вы сможете выбрать роутер в 2021 году, который прослужит долгое время, не переплачивая за лишние опции.