В каких случаях эвакуируют автомобиль?

Конечно, самостоятельный вызов эвакуатора осуществляется лишь в том случае, если автомобиль в виду технических неисправностей не может передвигаться своим ходом или на буксире (заблокированная коробка передач, заблокированные колёса и т.д.). Действительно, эвакуатор в этом случае окажется единственным спасением. Настоятельно рекомендуется располагать контактами профессионалов, которые обеспечат эвакуацию авто в полной сохранности.

На сайте http://evakuator-vrn.com/ Вы сможете ознакомиться с условиями предоставления услуг по эвакуации легкового транспорта. Но не будем забывать о том, что эвакуация авто для большинства автомобилистов является негативной процедурой, так как осуществляется без ведома владельца транспортного средства. Такая эвакуация происходит при явном нарушении правил дорожного движения.

Нарушения, при которых автомобиль гарантированно будет эвакуирован

Ниже перечислены наиболее частые нарушения, которые являются законным основанием для немедленной эвакуации авто на штрафную стоянку:

расположение легкового автомобиля на парковочное место для людей с ограниченными возможностями;

парковка под запрещающим знаком;

парковка прямо перед пешеходным переходом (расстояние от п/п не мене 5 метров);

парковка на тротуаре;

парковка на остановке;

парковка вторым рядом;

парковка на перекрёстке (часть автомобиля выступает на полосу встречного движения по перекрёстку).

Первые два пункта являются достаточно очевидными. Нарушают их только подлинные идиоты. Между тем, опросы показывают, что большая часть автомобилистов не знает о требованиях к парковке вблизи пешеходного перехода.

Дело в том, что если автомобиль поставить впритык, то человек, использующий пешеходный переход по прямому назначению не увидит движущегося автомобиля. Равно, как и автомобилист, не сумеет вовремя заметить переходящего дорогу человека.

Парковка на остановке

Отморозков, бросающих автомобили на остановках становится всё меньше (СТОП-ХАМ явно работает не зря). Однако, не все автомобилисты знают о требованиях к парковке вблизи остановочных пунктов.

Напомним, что остановкой может считаться и участок дороги, если на обочине присутствует соответствующий знак (павильона в принципе нет). Остановка обладает своей зоной (для беспроблемной парковки троллейбусов/автобусов). Более того, от краёв этой зоны ещё присутствует по 15 метров пространства с каждой стороны.

Здесь осуществлять парковку строго запрещено.

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В видео наглядно представлены ситуации, являющиеся законным основанием для эвакуации авто: