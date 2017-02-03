Номерные знаки без российского триколора (без флага)

Номерные знаки без флага: стильно, модно, молодежно

Настоящий бум моды воцарился вокруг номерных знаков. Автолюбители желают удивлять, ловить на своем авто восхищенные взгляды, стать темой для споров и ярых обсуждений.

Номерные знаки без флага – новый молодежный мейнстрим, который магнитом притягивает своих приверженцев. Поэтому услуга создания дубликата номера без триколора набирает популярность и пользуется огромным спросом.

Такие знаки полностью соответствуют образцам девяностых, имеют на себе буквенные выдавленные обозначения «RUS». Рельефом также обладает и буквенно-цифровой код.

Дубликат номера без флага: законно ли это?

Вы сами вправе выбирать вид своего регистрационного знака. Дубликат номера без флага полностью соответствует ГОСТу и закону, поэтому лишнего внимания и заинтересованности со стороны ГИБДД не привлекут.

В таких номерах надпись «RUS» размещается строго по центру, под цифровым обозначением региона и выдавлена, подобно всем ведомственным изделиям, приближенным к аппарату президента – полицейским или военным.

В подавляющем большинстве, такие знаки выдавались с 1993 года ведомственным организациям и гос. учреждениям. Они позволяли использовать маячковые сигналы.

Порой такие номера выдавались частникам. Это была настоящая отличительная метка, которая издалека бросалась в глаза инспекторам. Наиболее популярная серия:

АМО;

ОМО.

Допускаются белые, красные, синие, черные и желтые номера без флага.

Поэтому никаких претензий в составе противоправных действий вам предъявлено быть не может, и уж тем более любые штрафные санкции в ваш адрес по этому поводу могут считаться незаконными.

Как изготовляется дубликат номеров без флага?

Дубликат номеров без флага на данный момент на общих основаниях не выдаст ни один официальный регистрационный орган, МРЭО.

Но возможность изготовления изделия на безфлажковых табличках есть – достаточно большое число частных компаний занимается производством дубликатов номеров без флага согласно ГОСТу, одна из таких компаний http://dublikaty-nomera.ru/ – все номера делаются на алюминии, с голограммами и соответствующими выбитыми печатями на тыльной стороне.

В работе используется профессиональное технологическое оборудование, которое позволяет соблюсти требования ГОСТа – шрифт, его размер, качество печатей и т.д. Такие знаки производятся для двух- и трехзначных регионов, не завися от регионального значения.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом изготовления государственного знака старого типа.